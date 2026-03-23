POSLE PREVARE I RAZVODA USLEDIO NEOČEKIVANI GOGIN POTEZ! Pevačica se obratila javnosti i uputila molbu... (FOTO)

Nakon burnog razvoda, Goga Gačić se obratila medijima i jasno stavila do znanja kako želi da bude predstavljena ubuduće

Marko Gačić i njegova, sada već bivša supruga Goga Babić (doskorašnja Gačić) stavili su tačku na brak zbog njegove prevare. Pevačica je ostala da živi u kući sa njegovim roditeljima, dok je pevač samovoljno napustio porodični dom.

Goga traži od medija jedno

Sada, kada se pompa oko razvoda donekle malo stišala, pevačica se obratila javnosti, najpre predstavnicima sedme sile, i uputila molbu.

Pevačica je zatražila od medija da je ubuduće oslovljavaju njenim devojačkim prezimenom, Babić, umesto Gačić, koje nosi po bivšem suprugu koji ju je, podsetimo, prevario.

Poštovani predstavnici medija, svi ste, dokle, upoznati sa trenutnom situacijom koja se tiče mog privatnog života. Kao neko ko je u procesu razvoda braka i s obzirom na sve okolnosti, imam potrebu da vas zamolim da me ubuduće u vašim medijima potpisujete pod mojim devojačkim prezimenom - Babić. S poštovanjem, zahvalna, Goga Babić.

Goga demantovala Markove priče da je brak bio samo na papiru

- To moram da demantujem. Ispratila sam naravno šta je rekao, nije istina da smo živeli tek tako, pro forme. Istina jeste da sam pronašla poruke, javno je priznao šta je uradio. Nismo imali krizu u braku niti bilo kakvih problema. U porodici naravno da uvek postoje neke situacije i problemi koji su rešivi, smatram da se uz dobar razgovor sve može popraviti - rekla je ona i rekla da nikada nije sumnjala da joj je muž neveran.

- Nisam sumnjala, nemam vremena za to, a i zašto bih bila sa nekim u koga sumnjam? Do mene su dolazile neke priče, ali nisam dozvolila da to utiče na naš odnos. Smatram da su brak i ljubav tvrđava koju ne može tek tako neko da sruši. Sasvim slučajno sam videla i poruke i pozive. Kakva bi mogla da mi bude reakcija na to? Nisam vikala, nisam taj tip, možda nije dobro to što držim stvari u sebi. Suze su okej i suze su lek za neke stvari. Teško mi je bilo, evo i sada gutam knedlu kada pričam o tome. U sekundi se raspalo sve, ne umem to da pojasnim. Teško mi je još uvek da pričam o tome.

Autor: Nikola Žugić