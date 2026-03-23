ŠMEKER I PO! Verica Rakočević slavi 78. rođendan i grli svog unuka Matiju Draškovića: On tip-top skockan, ne skidaju osmeh sa lica

Verica Rakočević, jedna od najpoznatijih modnih kreatorki na ovim prostorima, proslavila je svoj 78. rođendan u toploj i porodičnoj atmosferi.

Posebnu pažnju privukla je fotografija na kojoj se vidi kako sa osmehom na licu grli svog unuka Matiju Draškovića, dok je i on vidno raspoložen i „tip-top skockan“. Na porodičnom okupljanju sve je bilo u znaku ljubavi, osmeha i zajedništva, a Verica je još jednom pokazala koliko joj znače porodični trenuci i bliskost sa unucima.

Inače, njena ćerka Elena Karaman je Matiju dobila u braku sa biznismenom Andrijom Draškovićem, dok je sina Simona dobila sa Jugoslavom Karićem, a prvog sina Luku Mijatovića dobila je u braku sa fudbalskom zvezdom Peđom Mijatovićem.

Verica i Veljko se druže sa Lazarom Ristovskim i Anicom

Modnu kreatorku Vericu Rakoćević i njenog 35 godina mlađeg supruga Veljka Kuzmančevića nedavno su posetili su glumac Lazar Ristovski i njegova 39 godina mlađa devojka Anica Lazić.

Verica je sada iskreno govorila o njihovom druženju i otkrila je kako su se proveli tog dana.

- Lazu znam jako dugo! On je fantastičan glumac! Od kada je Veljko da radi u njegovoj produkcijskoj kući, evo ima tri godine… Intezivnije se družimo…Evo sada su bili kod nas na Avali – otkriva kreotarka i dodaje:

- Oni vole moje palačinke…Baš smo se lepo proveli tog dana…Moj sin mi je rekao: „Bože mama, prvi put te vidim tako nasmejanu…“ Ja se zaista nikada ne smejem, jer sam sebi ružna…Međutim, bila nam je opuštena atmosfera, jeli smo palačinke…Kod nas na Avali ima kozje surutke i sira..Anica i Laza to vole da kupe…Lepo se zaista provedemo, nažalost ne tako često…Nemamo previše vremena, ali se baš lepo družimo – istakla je Verica.

Autor: Nikola Žugić