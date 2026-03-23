Otišao je rano: Radoš Bajić slomljen, oprostio se od kolege emotivnim rečima

Novosadski glumac i reditelj Radoje Čupić preminuo je u 68. godini, a vest je rastužila brojne kolege i saradnike iz sveta pozorišta i filma.

Od njega se emotivno oprostio kolega Radoš Bajić, objavivši na društvenim mrežama fotografiju sa snimanja njihovog poslednjeg zajedničkog projekta, "Heroji Halijarda".

- Preminuo je veliki glumac i divan čovek Radoje Čupić - Čupa, prvak Novosadskog narodnog pozorišta. U radu na gotovo svim mojim projektima, u koje sam ga uvek sa radošću pozivao, imamo sam priliku da se uverim koliko je veliki glumac i izuzetna ličnost sa kojom je pesma sarađivati. Na poslednji veliki posao koji smo radili zajedno, kao večno sećanje ostaje naša fotografija iz "HEROJA HALIJARDA" sa kolegom Brankom Jankovićem… Otišao je mnogo rano, na bolno žaljenje njegove publike svih nas koji smo se radovali svakom susretu sa njim na novom filmu ili TV seriji - napisao je Bajić na Fejsbuku.

Tokom impresivne karijere, Čupić je ostvario više od 80 pozorišnih uloga, dok je na filmu i televiziji zabeležio pedesetak rola. Bio je član ansambla Narodnog pozorišta u Subotici, kao i Narodnog pozorišta u Somboru u periodu od 1985. do 1999. godine.

Od 1999. godine postao je stalni član Srpskog narodnog pozorišta (SNP) u Novom Sadu, gde je bio prvak drame, a obavljao je i funkciju direktora drame. Pored glume, uspešno se bavio i pozorišnom režijom.

Čupić je bio nosilac gotovo svih glumačkih nagrada u Srbiji, među kojima se izdvajaju nagrada "Predrag Peđa Tomanović" i godišnja nagrada SNP-a za glumu. Zvanično se penzionisao u februaru 2023. godine, i to nakon 160. izvođenja predstave "Džandrljiv muž". Nakon odlaska u penziju, život je nastavio mirno, preselivši se u kuću na selu.

Inače, Radoje je svoju poslednju rolu ostvario je u kinematografskom delu pod nazivom "Žetva".

