Dve godine umirem, doktori su obećali brzu smrt: Novo oglašavanje Vedrane Rudan o borbi sa rakom

Književnica Vedrana Rudan u novoj kolumni pisala je o svojoj borbi sa opakom bolešću i otkrila da su joj lekari predviđali brzu smrt, ali da se ona bori dve godine.

Književnica Vedrana često kroz svoje kolumne otkriva kako izgleda njena borba sa retkim oblikom kancera, za koji je saznala pre dve godine i tada su je pripremali na najgori scenario.

Njenu kolumnu prenosimo u celosti:

"Dve godine umirem i ništa se ne dešava. Doktori su mi obećali brzu smrt, ukućani skrivaju koliko im je dosta. Loši smo glumci.

Znam da je ljutnja veštačka, žrtva glumljena, a života pun k****. Želiš da pobegnem, ali nemaš kuda. Druga strana je dobra i pristojna. Šta želiš? Šta želiš? Kako mogu da ti pomognem?

Ovo pitanje ne smem da postavim jer bi njegova dobra ponuda uskoro mogla da se pretvori u moj histeričan vrisak. Niko ovde nikome ne želi da pomogne. Ne smeš da pitaš, šta želiš, šta želiš jer će te ispitivati dok ne kreneš da urlaš. Ja ipak već vrištim.

Šta je s njim očajno, te nije briga kao ni njega šta je s tobom. Ćutati? Gutati? Vrištati? Je li ovo rak ili nemogućnost bega? Da mu ponudiš pranje suđa? To dugo traje. Zato ga šaljem u auto pa po hleb. Neka se zadrži duže.

Ovo će pročitati Mira, govorim Kati. Misliš? Misliš da je to to? Ne znam. Rak mi je izbrisao instinkte. Doneo je hleb? Smejem se. Baš me briga. Najteže mi je vraćati ubode koji ne bodu nego nerviraju. Grozno je osećati krivicu prema nekome. Osećaš samo svrab i potrebu da nestaneš.

Ja sam kriva? Jaaa? Neka ti bude. Ja sam kriva, kriva, kriva. Pustimo lažnu glumu, lažnu priču, lažna nervozna prepiranja jedinog koji zna istinu. Gde su mi krila? Daj mi krila. Ostala bih da smo oni stari.

Ovako… ostajem iako smo oni stari. Buljim u sto. U mene gleda flaster. Ružičasti morfijum na desnom ramenu", piše Vedrana u kolumni.

Autor: Nikola Žugić