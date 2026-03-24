I POSLE DVA MESECA JOJ SE NIJE VRATILA MIMIKA LICA! Dijana Diline se oglasila iz Dubaija: Došla, ali se pokajala (FOTO)

Dijana Radonjić, poznatija kao Dijana Diline, imala je zimus nezgodu na skuteru u Dubaiju, a onda je i operisana.

Dijana se sada oglasila na društvenim mrežama, te pokazala da i posle dva meseca i dalje nema mimiku lica koju je nekad imala.

Snimala se u Dubaiju, pa poručila prvo:

- Na grmljavine smo svakako postali indiferentni!

Malo potom, Dijana je bila sa ćerkom, pa poručila:

- Došla, ali pokajala se!

Naslednica joj nije dala da spava sama, pa je te momente odlučila da podeli sa svima.

Dijana poručivala: "Ovo slabo prolazi"

Dijana se, podsetimo, prošlog meseca obratila pratiocima na Instagramu i otkrila kako teče proces oporavka.

- Nisam htela da se javljam dok ovo ne prođe, ali evo mesec dana i slabo prolazi - navela je Dijana Dilajn i dodala:

- Još uvek mi leva strana lica nema funkciju, zbog toga sam tako dugo ostala u Beogradu. Kako bih uradila sve analize, jer sam sigurnija u naše doktore, ali i kako me deca ne bi videla takvu.

Autor: Nikola Žugić