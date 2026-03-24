Uhapsili su me jer sam ličio na... Knez otkrio nepoznate detalje o incidentu u Nemačkoj, nije znao šta ga je snašlo

Nenad Knežević Knez nedavno je ispričao detalje neprijatne situacije koju je doživeo u Nemačkoj.Zbog, kako kaže, velike zabune, pevača su pripadnici nemačke policije uhapsili i lišili ga slobode.

Knez je u emisiji "Amidži šou" otkrio detalje nemilog događaja i priznao da je njegov otac morao da dođe i indentifikuje ga.

- Jeste, to je bilo '94. godine. Bio je dan mrtvih u Nemačkoj, ja sam bio živ i uhapsili su me jer sam ličio na jednog kolumbijskog narko bosa. Bilo je šest automobila, svezali su me, dva dana sam proveo u zatvoru. Moj pokojni otac je morao da dođe iz Crne gore, mislili su da mi je pasoš lažan, on je potvrdi moj identitet. Sećam se, kroz onaj prozor, kada su me puštali, video sam ga da mi govori: "Platićeš mi ovo" - govorio je Knežević.

Ćerka Nenada Kneževića Kneza i bivša članica Uraganki, Ksenija Knežević ponovo je u žiži javnosti jer je u blagoslovenom je stanju.

"Svi smo jako srećni"

Knez se oglasio nakon najlepših vesti i otkrio da jedva čeka da postane deda.

- Jedva čekam da postanem deda. Svi smo od reda jako srećni. Napravili smo jedan fantastičan ručak da proslavimo tu vest. Inače Ksenija nije htela da nam govori ništa dok nije završila sve preglede i dok nije sve potvrdila i bila sto posto sigurna – započeo je Nenad Knežević Knez.

- Eto sada se polako spremamo za taj dan, ako sve Bože zdravlja bude u redu termin je u avgustu. Sada je eto neki četvrti mesec, i do sada je ćutala za javnost. Nije želela da se širi ta priča, ali eto sada je rekla. A ja još uvek ne mogu da verujem da ću postati deda. Evo već svi šaljemo predloge za ime bebe, šaljemo i muška i ženska, pa kada sazna pol ona će sama odabrati. Znači dogovor je da za prvo dete, Ksenija odlučuje o imenu bebe.

Autor: N.B.