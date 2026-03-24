Kemiš se svim snagama bori za nju: Kum Zorice Brunclik slomljen: Povukao se u sebe, teško je!

Već neko vreme, na snimanja muzičkog šou programa "Pinkove zvezde", umesto članice žirija Zorice Brunclik pojavila se Rada Manojlović, Đani, a potom i njen suprug Kemiš, a kako je ona nedavno operisana, o njenom stanju govorio je za medije njihov kum, harmonikaš Mirko Kodić.

Mirko Kodić je, naime, veliki prijatelj i sa pevačicom Zoricom Brunclik, ali i njenim suprugom, kolegom, harmonikašem Miroljubom Aranđelovićem Kemišem, koji su mu i kumovi, pa je tako u izjavi za medije otkrio detalje o pevačicinom zdravlju.

- Zvao sam kuma pet puta. On mi se ne javlja, a čuo sam da ga i druge moje koleginice zovu i da im se ne javlja. Teško je to, jer on ne zna šta će da odgovori, ali ipak bi trebao uh da se javi. Javljam se da mu dam podršku da će biti sve okej, volim ga, zato i okrećem njegov broj da mu kažem: “Kume, biće sve okej”. Čini mi se da se povukao u sebe. On toliko voli Zoricu, on nije siguran u sebe, da bude sam bez nje, on se bori jadnik svim snagama, nije mu do priče, nekog druženja i ja njega razumem. Nije to svejedno. On je nju gledao kao veliku ljubav, ženu, domaćicu, majku, jer ona je stub njegove kuće, karijere - priča Kodić za Blic.

"Kako je legao tako ga majka našla ujutru preminulog"

U nastavku izjave, Kodić se osvrnuo i na gubitak sina, a kako je istakao, harmonika mu je pomogla da prevaziđe bol koju je osećao.

- Desilo se da mi je sin, 31 godinu, Aleksandar moj preminuo, a posle 30 dana nailazi koncert. Pitao sam ženu: “Šta da radim, ne ide mi se na koncert, a obećao sam.” Ona kaže: “Ne ti mora da ideš na da sviraš, on će da te sluša na ovom svetu. On će biti tu u sali, njegov duh.” Ja sam otišao. Šest puta su me vratili na bis. Ja kad sam došao u garderobi i pogledao se na ogledalo, ja sam bio beo ko salveta. Kap krvi nisam imao, jer sam tog momenta predao celog sabe p toj mojoj izvedbi, toj mojoj harmonici, nadajući se da će on stvarno stvarno čuti zvuke harmonike koje je slušao dok je bio na ovom svetu. On jako retko je mene zvao tata. On je mene zvao kralju. "Kralju moj, kako si? Kralju moj, jesi li dobro?", imao je tu uzrečicu, jer on se tako i ponašao prema meni. On me smatrao kraljem, jer ja sam bio njegov ponos kao što je on bio moj ponos za mene. To je bila je neka ljubav posebna, da ne dužimo više tu priču jer je jako emotivna - rekao je on i otkrio kako je smogao snagu posle te tragedije da nastavi dalje:

- Pa da nije bilo to koncerta na Kolarcu i da nisam otišao i nisam poslušao ženu da odem da odsviram. Možda nikad ne bih više svirao harmoniku. Harmonika je mene spasila i život i karijeru i sve. Mene je harmonika izvukla iz te iz tog bola.

Prema obudikcionom nalazu, Kodićev sin, Aleksandru je stalo srce, a harmonikaš nam je otkrio da li se njegov sin ranije žalio na tegobe.

- Nikad se nije žalio. On je radio jako težak posao. On je bio barmen i onda je ostajao i duže nego što treba i do 10 i do 11 prepodne ostajao, radio celu noć. On je bio slabašan tako kao ja, ali je bio britka sablja i gazda ga je mnogo voleo i mogu svi da odu kući osim Aleksandra Kodića. Gazda je rekao: “Svi mogu da idu, Aco ti mora da ostaneš.” I on je ostao do kraja, maltene njegovog života. Došao kući da odmori dva tri sata pa da izađe u grad. Kako je legao tako ga majka našla ujutru preminulog - rekao je on, otkrivajući kako je saznao da je izgubio sina:

- Bio sam kući. Pozvao me kum. Pozvao je sadašnju moju suprugu Silviju. Kaže: “Moramo hitno na Karaburmu da idemo, nešto sa Accom nije u redu. Ja sam je pitao samo da li je živ. Ona nije htela da mi kaže. Kad sam stigao tamo, video sam ono najgore.

Autor: Nikola Žugić