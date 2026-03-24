Imala sam 40 kilograma, tražila sam STRUČNU POMOĆ: Luna Đogani 10 godina ćutala o raskidu sa Slobom: Pretili su mi na ulici

Sada voditeljka, Luna Đogani, ogromnu popularnost stekla je tokom učešća u "Zadruzi 1", a sada je, posle 10 godina, progovorila o raskidu sa Slobom Radanovićem, koji je tada, kada su stupili u vezu bio oženjen.

Luna je, naime, zbog toga, naišla na veliku osudu javnosti, što je veoma teško podnela, a o tome je smogla snage da govori tek sada, nakon 10 godina od ove veze. Kako je istakla, ona je po izlasku iz rijalitija potražila stručnu pomoć zbog uvreda koje je trpela jer je bila sa Slobom Radanovićem.

- Kada sam izašla iz Zadruge 1 potražila sam stručnu pomoć, išla sam kod psihijatra. Dva meseca koliko je prošlo do druge sezone u koju sam ušla. Pila sam antidepresive tada. Naglo sam smršala, imala sam anksiozne napade, samo 40 kilograma sam imala tada... Ne mogu ni da opišem kroz šta sam tada prolazila. Nisam mogla da jedem, išla sam na infuzije. Bila sam potpuno mentalno uništena, imala sam traume, tresle su mi se ruke. Jedno oko mi je išlo u stranu, sve zbog stresa - pričala je Luna tada za "Adria Tv" i dodala:

Doživela sam veliki javni linč. Mislim da niko nije prošao sve što sam ja tada. Ljudi su se toliko uživeli u tu priču, podelili se na dve strane. Na ulici, pretnje, kletve, loše reči... Tada sam otvorila svoj butik, maltretirali su mi radnice, prskali stvari, žvrljali, svašta je bilo... Nije sve to teško palo samo meni, već celoj porodici. Nisu imali posla, ja sam bila prekrižena svuda, sestra je preživljavala buling... Kad sam izašla, videla sam u kakvom su stanju.

Autor: Nikola Žugić