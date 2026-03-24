DRAGAN STANKOVIĆ DOBIO UNUKA! Porodila se njegova snajka, bivši verenik Jovane Jeremić puca od sreće: Roditelji sinu dali MOĆNO IME

Bivši verenik voditeljke Jovane Jeremić, Dragan Stanković, podelio je lepu vest na mrežama. Naime, njegov stariji sin Miloš dobio je sina.

Marija se, naime, snajka Dragana Stankovića, porodila, a ova vest je obradovala sve članove porodice, a posebno ponosnog dedu koji se odmah oglasio.

- Dobro nam došao Marko, sreća je stigla - napisao je Dragan.

Značenje imena Marko

Marko je muško ime latinskog porekla, izvedeno od reči Marcus ili Mars, što znači "posvećen rimskom bogu rata Marsu", "muževan", "ratnik" ili "rođen u martu". Ovo je jedno od najpopularnijih hrišćanskih imena, simbolizujući hrabrost, snagu i viteštvo, a u narodu je posebno cenjeno zbog Marka Mrnjavčevića.

Osobe sa imenom Marko često se smatraju snažnim, odvažnim, samouverenim i zaštitnički nastrojenim prema porodici i prijateljima. Smatraju se rođenim vođama, upornim i pravednim osobama.

Jovana o raskidu sa Draganom

Jovana Jeremić nedavno je otkrila pravi razlog raskida sa Draganom Stankovićem.

- Ja sam slobodna trenutno, to želim da kažem, da sklonim sve lažne priče da imam nekog - izjavila je Jovana Jeremić i dodala da njen sledeći partner mora da bude muškarac koji pre svega sa njom želi da gradi porodicu, te je očigledno da Dragan nije želeo isto što i Jovana. To je mnoge šokiralo s obzirom na to da su bili vereni, a mnogi su očekivali i svadbu.

- Želim da moj budući partner bude ime i prezime, da ga ne pravim ja. Posle razlaza sa Draganom Stanković sam shvatila tu jednu moju grešku. Ne čekam treći sastanak, na prvom ti kažem brak i deca. Jesi li ti spreman da imaš brak i decu? Jesi ili nisi? Nisi? Sledeći! Želim porodicu, ne želim svoju mladost da proćerdam kao što to rade mnogi u ovom javnom svetu misleći da ima vremena. Nema vremena - rekla je Jovana Jeremić u emisiji Šok Tok.

