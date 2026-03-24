MOLIM BOGA DA BUDE DOBRO: Oglasila se prijateljica Zorice Brunclik, otkrila da još uvek nije pozvala pevačicu nakon operacije: Mnogo mi je žao

Pevačica Zorica Brunclik nedavno je operisana. Njoj je porodica u ovim trenucima najveća podrška, ali i njene kolege brinu za nju i njeno zdravstveno stanje.

Među njima je i pevačica Stojanka Mitrović Ćana koja je istakla da joj je veoma žao zbog svega što se Zorici dešava.

"Čula sam šta se dešava"

- Mnogo mi je žao. Čula sam šta se dešava i posebno saosećam. Ne znam šta je pametno, da li pozvati ili ne. Nekada ti prija da te neko pozove, dok u drugu ruku, ukoliko dobijaš previše poziva i to nije baš dobro. Informišem se preko njima jako bliskih ljudi. Sa Zoricom sam jako bliska i uvek smo se srdačno pozdravljali i sretali. Pile smo kafe po aerodromima i emisijama, ali nikada nismo bili kućni prijatelji, ali molim Boga da bude dobro. Pre svega je jedan vrhunski pevač, mnogo je ostavila lepih pesama i da da Bog da sve izađe na dobro. Toliko loših stvari se događa, ne znam više šta se dešava - govorila je Stojanka Mitrović Ćana.

Autor: Nikola Žugić