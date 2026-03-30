ZA NJU KAŽU DA NE STARI! Svi bruje o venčanju pevačice (48) i njenog 10 godina mlađeg dečka: Ona spakovala kofere i otišla u Ameriku

Naša pevačica Jelena Rozga (48) važi za jednu od najfatalnijih na ovim prostorima, a mnogi komentarišu da se tokom godina gotovo uopšte nije promenila.
Proteklih nedelja javnost bruji o svadbi Jelene i Ivana Huljića (38), a pevačica je sada već je spakovala kofere i otišla u Ameriku. Jelena je sada na Instagramu podelila fotografiju gde je pozirala dok se u pozadini video znak Holivuda.
U farmerkama i beloj košulji, Rozga je skakala ne skidajući osmeh sa lica.
Želi intimno venčanje
Veza Jelene Rozge i sina legendarnog muzičara Tončija Huljića, od samog početka intrigira javnost. Pevačica je nedavno gostujući u emisiji "In Magazin" rekla kakvo venčanje priželjkuje.
- Ukoliko bismo se Ivan i ja jednog dana odlučili na brak, to bi verovatno bilo mnogo intimnije i mirnije slavlje - poručila je Jelena i dodala da bi volela da se takav trenutak dogodi u miru, u krugu isključivo najbližih ljudi.
Autor: Nikola Žugić