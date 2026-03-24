'Ne vraćaj se iz Srbije, izdao si nas' Jakov Jozinović na meti jezivih napada iz Hrvatske: Nedužni pevač zbog sedam koncerata TRPI LINČ na mrežama

Deo ljudi iz susedne države kivan na mladog pevača zbog toga što će održati niz koncerata u beogradskom Sava centru i na mrežama mu pišu uvredljive poruke i pretnje!

Nakon što je Jakov Jozinović odbio zahtev udruženja hrvatskih branitelja da otkaže koncert u novosadskom Spensu, kao što je to učinio Toni Cetinski, on se našao na meti brojnih uvreda i napada na društvenim mrežama od strane dela svojih sunarodnika.

Njima smeta i to što je mlada pop zvezda sad najavila i sedmi koncert u beogradskom Sava centru, pa su u komentarima ispod ove vesti mahom nalaze užasne reči, kako na račun pevača, tako i naše države Srbije.

"Jakov Jozinović najavio novi veliki koncert - Ja volim kad ste tu i kad mi dođete u Beograd" - glasi naslov članka s jednog hrvatskog portala. Ubrzo su počele da se nižu uvrede na Jozinovićev račun.

- Pošto mu je tamo lepo i dobro se oseća, bilo bi šteta kvariti mu doživljaj; Ljudi ga tamo vole, pa nek tako i ostane; Ništa mu neće faliti, a ni Hrvatskoj, bez beskrupoloznih balavaca!; Ne mora se ni vratiti iz Smrdije. Neka se oženi nekom četnikušom!; Ljigav do bola!; Ljigavac!; Đubre, pljuc!; Malo smrdljivo g*****e!; Ostani tamo!; Mrš, smeće smrdljivo!; Ovaj je lud, ovo je već provokacija. No, ništa čudno, ko stoji iza njega, tandem Brena - Prijović!; G***o! Smeće nevaspitano! Fukara bez porodičnog vaspitanja, opšte kulture i empatije! IQ u korelaciji s brojem opanaka. Radujem se danu kada će ga karma posetiti!; Nije on Hrvat, nego Jugić!; Pokrstio se dečko. Voli tri prsta!; Izdajica hrvatskog roda!; Ostani tamo, Hrvatska je predobra zemlja za tebe, smradu jedan!; "Ništarija! - samo su neki od hiljada pogrdnih komentara.

Među njima može se pročitati i neki pozitivan, kako od Hrvata, tako i od Srba, u kojima mu čestitaju na uspehu i žele sreću u daljem radu.

Posebno je zanimljiv i komentar na Iksu izvesnog profesora istorije Tomislava H., koji je stao u odbranu mlade zvezde, zbog čega se i on našao na udaru ostrašćenih Hrvata.

- Jakov Jozinović gazi dalje uprkos degutantnim napadima i blaćenju hrvatskih desničara! Mladi Vinkovčanin u ovim čudnim vremenima prkosi nacionalistima i šovinistima. On će održati sedam koncerata u Beogradu, u kultnoj beogradskoj koncertnoj dvorani Sava centar. To je oko 30.000 ljudi koji su kupili ulaznicu!

U Zagrebu je već rasprodao prvu Arenu, a uskoro će i drugu. To je oko 44.000 ljudi. Neverovatne brojke za pevača koji širi ljubav i pozitivu u ovom nakaradnom i bolesnom vremenu u kom živimo! Rasprodati su mu koncerti širom Hrvatske i Srbije. Jakova, uprkos degutantnom blaćenju hrvatskih desničara po društvenim mrežama, ljudi vole i slušaju podjednako u Srbiji i Hrvatskoj - napisao je ovaj korisnik na bivšem Tviteru.

Jakov se povodom sramnih komentara nije oglašavao.

Podsetimo, nakon što je Toni Cetinski otkazao nastup u Spensu nekoliko sati pre početka koncerta, pod izgovorom da je ova dvorana nekada bila logor, bilo je pitanje da li će isto reagovati i Jakov Jozinović.

Izvesne grupe ljudi i veterana iz Hrvatske apelovale su na Tonija i Jakova da otkažu svoje koncerte u novosadskom Spensu pod skandaloznim obrazloženjem, a dok je Toni progutao priču, njegov mladi kolega imao je drugačije planove, pa je tako odlučio da koncert održi pred rasprodatom dvoranom.

Prst u oko

- Ja za čuda letim. Letim za ljubav, poniznost, mladost i muziku koja ne poznaje granice. Dobri ljudi, hvala vam što ste uz mene. Svoj dar prenosim glasom i zato je moja turneja veliko hvala svima koji dolazite. Nastavljamo širiti ljubav i muziku već ovog vikenda u Novom Sadu - poručio je tada mladi pevač.

- Dragi moji, dosad najveći koncert u sklopu ove turneje! Hvala na gostoprimstvu, ljubavi i najvećoj potvrdi zašto ovo radim! Novi Sade, videćemo se opet - napisao je Jozinović posle koncerta, a mnogi smatraju da je ovaj potez bio prst u oko Toniju Cetinskom.

