MAJKA I ĆERKA ZAPEVALE ZAJEDNO: Snežana Đurišić izvela naslednicu na binu, ona pokazala raskošni talenat (VIDEO)

Snežana Đurišić večeras peva pred prepunom MTS dvoranom. Pevačica će i sutra imati koncert na istom mestu, pa će sa svojom svojom vernom publikom, otpevati sve svoje velike hitove. Ovo veče je posebnije od ostalih jer je pevačicina ćerka Maja po prvi put zapevala na velikoj bini sa svojom majkom.

Maja i Snežana su za zajednički nastup odabrale pesmu Ane Bekute i Dragana Kojića Kebe "Treba vremena", a publika je bila oduševljena raskošnim glasom naslednice jedne od najboljih pevačica na našim prostorima.

Ono što su mnogi primetili je koliko ćerka Maja liči na svoju majku. Nakon što su zajedno izvele pomenutu numeru, publika ih je pozdravila gromoglasnim aplauzom.

Podsetimo, Maja živi u Americi ali uvek kada su posebni trenuci u životu njene majke kao što su i koncerti, Maja ne propušta priliku da pevačici bude velika podrška.

Autor: Nikola Žugić