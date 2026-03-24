MAJKA I ĆERKA ZAPEVALE ZAJEDNO: Snežana Đurišić izvela naslednicu na binu, ona pokazala raskošni talenat (VIDEO)

Izvor: pink.rs, kurir.rs, Foto: privatna arhiva ||

Snežana Đurišić večeras peva pred prepunom MTS dvoranom. Pevačica će i sutra imati koncert na istom mestu, pa će sa svojom svojom vernom publikom, otpevati sve svoje velike hitove. Ovo veče je posebnije od ostalih jer je pevačicina ćerka Maja po prvi put zapevala na velikoj bini sa svojom majkom.

Maja i Snežana su za zajednički nastup odabrale pesmu Ane Bekute i Dragana Kojića Kebe "Treba vremena", a publika je bila oduševljena raskošnim glasom naslednice jedne od najboljih pevačica na našim prostorima.

Ono što su mnogi primetili je koliko ćerka Maja liči na svoju majku. Nakon što su zajedno izvele pomenutu numeru, publika ih je pozdravila gromoglasnim aplauzom.

Podsetimo, Maja živi u Americi ali uvek kada su posebni trenuci u životu njene majke kao što su i koncerti, Maja ne propušta priliku da pevačici bude velika podrška.

Video: Privatna arhiva

Autor: Nikola Žugić

POVEZANE VESTI

Domaći

TEA TAIROVIĆ DOVELA REGIONALNU ZVEZDU U ARENU: Sve gorelo kad je pevač izašao na scenu, a tek kad su zajedno zapevali... (VIDEO)

Domaći

Gole butine i telo od milion dolara: Senidah zapalila scenu, svi gledaju u njen stajling (FOTO+VIDEO)

Extra

Pevač grupe Coldplay ponovo u centru skandala zbog koncerta: Izveo na binu dve Izraelke, a o njegovom ponašanju bruji svet (VIDEO)

Domaći

PRVO POJAVLJIVANJE MILICE TODOROVIĆ U JAVNOSTI NAKON POROĐAJA! Obratila se prisutnima i poručila: Ispunila mi se želja (VIDEO)

Domaći

LAVINA EMOCIJA NA PRIJINOM KONCERTU U OSIJEKU! Pevačica izvela mamu na binu, pa zapevale zajedno! (VIDEO)

Domaći

Peh na početku koncerta: Jelena Tomašević zablistala na bini, a onda se desilo OVO, publika ostala u šoku (VIDEO)