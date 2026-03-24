Elektra Elit objavila snimak ispred pritvora! Provela je OVDE sedam meseci: Iza ovih rešetaka sam bila ja (FOTO)

Transrodna pevačica Elektra Elit (48) pre dva meseca puštena je iz pritvora. Ona je sada, na svom novom Instagram nalogu, objavila snimak koji je nastao ispred pritvora.

Elektra je uhapšena kada su specijalne jedinice upale u njen stan i privele je. Ona je prethodno 2022. godine privedena je tokom racije u svom salonu u čuvenoj Langštrase ulici u Cirihu. Sada je pokazala gde je provela sedam meseci i četiri dana.

- Ovde sam provela sedam meseci i četiri dana. Možete da vidite gde sam bila, sa desne strane su rešetke, tu negde iza rešetaka bila je Elektra Elit - rekla je ona na snimku koji je objavila, a uz snimak je napisala sledeće:

– Hvala svima na pismima, polonima i rečima. Hvala mojim najmilijima, mojoj deci i majci moje dece. Hvala mojoj Hani, hvala Laisi i Junioru. Hvala Luki i Fehimu. Hvala Sarajevu i miloj mojoj „B“ i „H“. Hvala drugarima iz sedme sile. Najviše hvala mojoj ćerki Divi, mome najvećem heroju. Voli vaš vaša Elektra Elit – napisala je Elektra.

Udala se za muškarca

Elektra Elit pre nekoliko dana je stala na "ludi kamen" sa svojim izabranikom na intimnoj ceremoniji u Sarajevu. Ovaj poseban trenutak obeležen je u krugu najbližih, a pevačica je otkrila da su uz nju bila i njena deca. Veliko slavlje, kako kaže, tek sledi nakon što se završi njen pravni proces u Švajcarskoj.

- Tačno je, udala sam se danas u Sarajevu, poseban dan. Krila sam mog dragog uspešno, vreme je da ga svi vidite. Sve smo obeležili u krugu najbližih članova porodice, a veliko slavlje tek sledi nakon što se završi moj slučaj u Švajcarskoj oko suđenja i svega što se dogodilo, znate i sami, o tome ne smem da pričam dok se proces ne završi," izjavila je Elektra za Telegraf.

Javno priznala da se bavila prostitucijom

Transrodna pevačica Elektra Elit priznala je da se u Švajcarskoj bavi prostitucijom, a nedavno smo došli u posed njenog cenovnika. Mnogi se iznenade kada čuju koliko Elektra naplaćuje intimne odnose. Elektra Elit se godinama bavi prostitucijom koja je u Švajcarskoj legalna, a nikada nije krila da dobro zarađuje od toga.

Autor: Nikola Žugić