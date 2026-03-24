Neću o tome - rasplakaće me: Pevačica bila kod Zorice Brunclik i Kemiša na večeri: Prvi put sam...

Pevačica Snežana Đurišić večeras, 24. marta, održava prvi od dva koncerta u MTS Dvorani.

Brojna publika, kolege i prijatelji okupili su se da podrže Snežanu i uživaju u njenim hitovima, a među njima bila je i Goca Lazarević, koja sa Snežanom sarađuje gotovo pola veka.

- Nas dve se poznajemo i sarađujemo dobrih 50 godina. Ako mene zove Sneža, jedan od najboljih vokala ikada u Srbiji, da se neko ne uvredi, ja to ne mogu da ignorišem, bez obzira što sutra imam snimanje - rekla je Goca, a potom progovorila i o Zorici Brunclik.

Otkrila je da je jednom bila u njenoj kući, ali nije želela da se previše osvrće kako se ne bi rasplakala:

- Zorica i ja smo nedavno snimale jedan serijal, koji se zove 'Na večeri kod' i pošto smo bile u suprotnim ekipama, ja sam bila kod njih na večeri. To je bilo zaista vrhunski. Prvi put sam u životu bila kod nje i oduševilo me, ali nećemo na teme koje će da me rasplaču - rekla je Goca Lazarević.

Autor: Nikola Žugić