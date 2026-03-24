Muk kod Amidžića, posvetio emisiju pokojnom Marinku: Napustio nas je u ovomzemaljskom obliku...

Za nekoliko dana navršiće se tačno 10 godina otkako je preminuo glumac Marinko Madžgalj, a njegov prijatelj i saradnik, voditelj Ognjen Amidžić, napravio je presedan!

Ognjen je, naime, na samom početku emisije "Amidži šou" otkrio da je večerašnje izdanje posvećeno upravo Marinku.

- Već prekosutra je dan kada nas je napustio Marinko Madžgalj, pre 10 godina. On nas je napustio u ovomzemaljskom obliku pre 10 godina, pre 10 godina je izašla poslednja pesma "Flamingosa". Ova večerašnja emisija je moja želja, da se posveti Marinku - rekao je Ognjen.

Autor: Nikola Žugić