Igrao je 22 različite predstave u isto vreme: Poznata stilistkinja progovorila o druženju sa Madžgaljem, evo šta joj nikad nije bilo jasno

Poznata stilistkinja Ivana Rabrenović u emisiji "Amidži šou" prisetila se saradnje i druženja sa pokojnim glumcem, Marinkom Madžgaljem!

Kako se bliži decenija otkako nas je napustio Marinko Madžgalj, stilistkinja Ivana Rabrenović se prisetila zajedničkih momenata sa pokojnim glumcem.

- Je l' se ti sećaš da je on 22 različite predstave igrao u isto vreme?! Ja se sećam. Ne mogu da se setim koja je bila, ja sam bila - rekla je Ivana Rabrenović.

- To je baš oko perioda "Ludi, letnji ples"...Mi pamtimo to emocionalnim pamćenjem i ide svaku noć iznova. Imao je tu moć da, kao što je i živeo, lakoća postojanja njegova je bila takva i na sceni - rekao je Dušan.

- Sačekali smo ga posle predstave, ja mu kažem: "nije mi jasno kako se setiš gde šta treba da bude", on kaže: "valjda te podseti scenografija i kostim" - rekla je Ivana.

Autor: Nikola Žugić