Publika ostala šokirana! Marko Kon otkrio pozadinu hita Flamingosa 'Ljubav': Ognjen je tu pesmu napisao na...

Ognjen Amidžić, voditelj emisije "Amidži šou", nekadašnji član muzičke grupe "Flamingosi", prisetio se momenata sa pokojnim glumcem Marinkom Madžgaljem, a potom je Marko Kon šokirao otkrićem!

Marko Kon je, naime, otkrio da je Ognjen Amidžić tekst pesme "Ljubav", koja je i dan-danas veliki hit muzičke grupe "Flamingosi", napisao na salveti u kafiću.

- Pisao si ga u kafiću. Ja mislim da je na salveti pisao tekst ove pesme i to je sve zajedno trajalo, samo da nam bude zabavno i smešno - rekao je Marko Kon.

- Da bude kao svi tekstovi, nego kao pismeni sastav u Osnovnoj školi - rekao je Ognjen.

Autor: Nikola Žugić