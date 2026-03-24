Ja se budim, ujeo me tigrasti komarac: Manekenka iz spotova Flamingosa otkrila kakav PEH joj se desio na Krfu

Kako je Ognjen Amidžić, voditelj emisije "Amidži šou", novo izdanje emisije posvetio pokojnom glumcu, prijatelju i saradniku, glumcu Marinku Madžgalju, on se prisetio anegdota sa snimanja spotova muzičke grupe "Flamingosi", u kojoj su obojica bili.

- Snimali smo spot na krovu garaže. Na pola spota Madžgalj kaže: "Slava je, moram da idem" i ode, pa su pola spota mene snimali. Provalili smo da moramo da dignemo biznis na viši nivo, pa smo kontaktirali Tamaru Paunović - rekao je voditelj, a potom je dodao:

- Najveći hit Flamingosa je, ispotaviće se, "Obala"... - dodao je on.

Kada je reč o pesmi "Lumperaj", Ognjen je otkrio da su spot za ovu pesmu snimili na Krfu, a potom se nadovezala manekenka Tamara Paunović, koja se prisetila nemilog događaja sa ovog snimanja.

- Da li se sećaš šta se tada desilo?! Mi stižemo na Krf, uveče sastanak, ujutru snimanje. Ja se budim, glava mi ovolika. Ujeo me tigrasti komarac, mi odložimo sve, ja u hitnu pomoć, injekcije - rekla je Tamara.

- Naduvena si, imala si širu glavu od mene u to vreme - rekao je Marko Kon.

- Mi sedimo u nekom kafeu, a ono dolazi nevreme, grmljavina, bruji motor. Znaš koja buka...I brzinom puža proviruje Konova kaciga, ide brzinom dva na sat, vozi Nenu iza sebe - ispričao je Ognjen.

