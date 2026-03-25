AKTUELNO

Domaći

TEA TRPI SAJBER NASILJE! Pevačica se oglasila i otkrile datalje napada, pa uradila ovu stvar

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tea Bilanović, nedavno je objavila album pod nazivom "Random". Projekat je za kratko vreme dobio veliku pažnju publike, pa su društvene mreže preplavljene pesmama sa pomenutog albuma.

Pevačica je ovim povodom i otvorila nalog na TikToku kako bi što bolje promovisala projekat, međutim, ubrzo je naišla na sajber nasilje. Profil koji je tek otvorila je hakovan, a Tea se oglasila tim povodom

- Ovaj nalog je pali, pali, nakon "malog" i neuspešnog sajber napada na mene, ali sada cemo Luleta da ljuštimo do nule ovde. Družimo se na novom nalogu, vaša Tea B. - poručila je pevačica koristeći reči iz pesme "Nule" koja je za kratko vreme ušla u srca publike.

Foto: TV Pink Printscreen

Na album pukla 200.000 evra

Pevačica Tea Bilanović večeras je u jednom prestoničkom klubu organizovala promociju novog albuma, na koju je došao veliki broj kolega i koleginica, ali i na kojoj ja palo jedno priznanje.

Nakon što se pozdravila sa koleginicama Sanjom Vučić, Barbarom Bobak, Katarinom Živković i Žikom Jakšićem koji su došli da je podrže, Tea je u razgovoru s medijima otkrila da je album pripremala godinu dana, ali i da je koštao kao stan u Beogradu.

Foto: Privatn arhiva

- Pravo sa svirke, kako zaradim tako ulažem u album. Nisam osetila oskudice u životu, finansijski, jer sam skromna. Zaista je sve išlo kako zaradim tako prenesem dalje, kako treba, producentu, za šta treba, kada izračunate kroz godinu dana...sad sam na nuli. Bitno da nisam u minusu. Jedna pesma može da košta preko 5.000, 6.000 evra, rekla je Tea, a na pitanje koliko je para tražila Sanja Vučić za pesme, rekla "Sanja je to uradila od srca". Moj brat je vodio finansije, a album je koštao kao jedan stan, rekla je pevačica, nakon čega je otkriveno da je cifra iznosila 200.000 evra.

Autor: Nikola Žugić

#Društvene mreže

#Tea Bilanović

#pevačica

#sajber napadi

