EVO KAKO SU DARKO I DRAGAN PROVODILI VREME PRE TRAGEDIJE! Folker podelio uspomenu sa pokojnim bratom, fotografije su mnoge rastužile... (FOTO)

Folker Darko Lazić ne može da se oporavi od gubitka brata koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći 11. marta. Dragan i on su bili jako bliski, a sada pevač podelio uspomenu na njega.

Dragan nije voleo da se javno eksponira, a Darko i on imali su dosta sličnih interesovanja poput vožnje motora, muzike, boksa, ali i pecanja.

Sada je Darko evocirao uspomene i gledao stare fotografije koje je Dragan objavljivao na svom Instagramu. Na jednoj su braća uživala u restoranu, dok su na narednoj pozirali pored reke.

Obojica su bili bez majice, okrenuti leđima, dok su pored njih bili štapovi za pecanje.

"Stari alasi", glasio je jedan od komentara.

Autor: Nikola Žugić