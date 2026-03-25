EVO KAKO SU DARKO I DRAGAN PROVODILI VREME PRE TRAGEDIJE! Folker podelio uspomenu sa pokojnim bratom, fotografije su mnoge rastužile... (FOTO)

Dragan nije voleo da se javno eksponira, a Darko i on imali su dosta sličnih interesovanja poput vožnje motora, muzike, boksa, ali i pecanja!
Folker Darko Lazić ne može da se oporavi od gubitka brata koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći 11. marta. Dragan i on su bili jako bliski, a sada pevač podelio uspomenu na njega.
Dragan nije voleo da se javno eksponira, a Darko i on imali su dosta sličnih interesovanja poput vožnje motora, muzike, boksa, ali i pecanja.
Sada je Darko evocirao uspomene i gledao stare fotografije koje je Dragan objavljivao na svom Instagramu. Na jednoj su braća uživala u restoranu, dok su na narednoj pozirali pored reke.
Obojica su bili bez majice, okrenuti leđima, dok su pored njih bili štapovi za pecanje.
"Stari alasi", glasio je jedan od komentara.
Autor: Nikola Žugić