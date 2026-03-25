Deniz Ričards šokirala svet! Holivudska lepotica objavila fotografije pre i posle plastične operacije!

Izvor: Kurir.rs/Informer, Foto: Facebook.com/Denise Richards ||

Deniz Ričards objavila je fotografije pre i posle estetskog zahvata na licu, otvoreno govoreći o transformaciji kojom je odlučila da u 54. godini osveži svoj izgled.

Umesto da promenu pripiše "dobrim genima" ili kozmetici, nekadašnji seks-simbol devedesetih detaljno je opisala proces koji joj je vratio samopouzdanje.

Zvezda filmova "Starship Troopers" i "Wild Things" priznala je u intervjuu za Allure da odluka nije bila laka.

- Bila sam prestravljena. Decenijama sam u javnosti i ljudi znaju kako izgledam, ovo nije nešto što može da se sakrije - iskrena je bila glumica.

Više od običnog zatezanja lica

Njen hirurg, čuveni doktor Ben Talei, nije uradio samo klasičan fejslifting. Procedura je obuhvatila niz preciznih zahvata:

- Podizanje obrva i korekciju kapaka.

- Repozicioniranje čela i slepoočnica.

- Blago podizanje uglova usana.

- Transfer sopstvene masti iz butina u lice radi volumena i bolje teksture kože.

- Ne želim da izgledam drugačije ili da glumim da imam 20 godina. Želim samo da izgledam kao ja, ali odmornije - objasnila je Deniz. Zanimljivo je da je prvobitno planirala samo operaciju vrata, ali je shvatila da parcijalne promene ne daju prirodan rezultat, uporedivši to sa renoviranjem samo jedne prostorije u kući.

Porodica je bila protiv

Posebno emotivan trenutak bio je razgovor sa ćerkama, koje u početku nisu podržale majčinu odluku. Smatrale su da je lepa takva kakva jeste i da je rizik nepotreban. Ipak, Deniz im je objasnila da ovo radi isključivo zbog sebe, a ne zbog pritiska filmske industrije.

Oporavak je, na njeno iznenađenje, trajao svega desetak dana. Osim zategnutijih kontura, glumica ističe da je kvalitet njene kože sada neuporedivo bolji zahvaljujući transferu masti.

Iskrenost koja je pokrenula lavinu

Nakon što je javno progovorila o operaciji, Deniz je otkrila da su joj se poverile mnoge koleginice koje su prošle kroz slične zahvate, ali o tome ćute.

- Ljudi vole da veruju da je sve prirodno, ali istina je da nije uvek stvar u kremama, treningu i laserima - poručila je Ričardsova, čime je dobila brojne pohvale za iskrenost u svetu koji često insistira na nerealnim standardima lepote.

FRIŽIDER NAM JE BIO PRAZAN KAD SAM BILA TRUDNA! Potresna ispovest Nadežde Biljić, javno progovorila o PAKLU: Nisam znala da imam DEFORMITET MATERICE

Ove besmislene navike kradu vreme i MLADOLIKOST: Nećete verovati kojom brzinom vam dodaju godine

NIJE SE SMIRIO DOK JE NIJE SMUVAO, PA JE TERAO NA BOTOKS! Slavna glumica nema sreće u ljubavi, a zbog intervencija IMALA MOŽDANI!

Muž Deniz Ričards optužen za zlostavljanje glumice i zastrašivanje svedoka

DUŠICA JAKOVLJEVIĆ SE JAVNO OBRATILA BOJANI LAZIĆ: Poslala joj poruku i svojim rečima oduševila koleginicu, a ovo je povod

NE LIČI NA SEBE! Serena Vilijams objavila fotografiju kojom je šokirala teniski svet