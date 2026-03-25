Jelena Janković ima čak 11 kupatila u vili od 1.500 kvadrata! Bivša teniserka uživa u luksuzu, a ljubav sa doktorom rodila se neočekivano: Lepo je u penziji

Bivša srpska teniserka Jelena Janković povukla se iz medija i danas uživa u mirnom porodičnom životu sa suprugom i ćerkom u Americi. Njihov dom je prava oaza luksuza – u pitanju je zdanje koje se prostire na neverovatnih 1.500 kvadratnih metara, a nalazi se u elitnom mestu Rančo Santa Fe u blizini San Dijega.

Iako je ranije postojala namera da se ova vila proda, Jelena Janković je izgleda od toga odustala, te porodica nastavlja da uživa u njenim čarima.

O kakvom luksuzu je reč najbolje govore sami detalji ovog impresivnog imanja. Vila poseduje čak osam spavaćih soba i neverovatnih 11 kupatila.

Pored toga, Jelena i njeni gosti mogu da uživaju u bilijar sali, bazenu, teretani i privatnom teniskom terenu. Za potpuno opuštanje tu su sauna i sala za masažu, dok su za zabavu zaduženi kućni bioskop i impresivni vinski podrum koji krije čak 1.500 boca vina.

"Živim mirnim životom"

Jelena je maksimalno posvećena porodici i ne krije koliko joj prija odmor od profesionalnog sporta i pritiska javnosti.

– Lepo je u penziji. Već tri godine sam majka, živim mirnim životom. Udaljila sam se od medija, želim da imam privatnost – istakla je ona i dodala da je ostvarila svoj najveći san iz detinjstva time što je bila prva na svetu, napominjući da je to najveći podvig koji se u tenisu može postići.

Ljubav planula kod lekara

Ono što je posebno zanimljivo jeste način na koji je Jelena upoznala svog supruga, uglednog doktora Branka Baraća. Njihova ljubavna priča počela je 2020. godine, kada je teniserka potražila lekarsku pomoć nakon što je ustanovljeno da je pozitivna na korona virus.

Iako je na početku njihov odnos bio isključivo profesionalan, ubrzo su se rodile emocije.

Branko Barać je izuzetno uspešan lekar – radi kao internista na jednoj privatnoj klinici u Beogradu, a 2018. godine je doktorirao medicinske nauke na beogradskom univerzitetu. Pored specijalizacije iz interne medicine, ima i master iz endokrinologije, a obavlja i funkciju generalnog sekretara Srpskog društva za proučavanje starenja muškaraca.

Autor: N.B.