KAD JE UMRLA, SEDAM DANA JE TU STAJAO! Komšije Merime Njegomir otkrile šta se dešavalo na Kosmaju nakon njene smrti: To je živa istina!

Legendarna pevačica Merima Njegomir preminula je 20. novembra 2021. godine, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag i hitove za sva vremena. Ipak, uspomene na nju ne blede ni danas, posebno među meštanima u podnožju Kosmaja gde je pevačica imala svoju oazu mira.

Ušuškana u prirodi, vikendica Merime Njegomir sa staklenim zidovima kroz koje puca prelep pogled na Šumadiju bila je mesto gde je boravila i leti i zimi, uživajući u svakom trenutku. Komšije je se i dalje sećaju sa tugom i setom. Jedan od meštana, za nju je imao samo najlepše reči i prisetio se njenih boravaka u ovom kraju:

- Znam otkako su zidali kuću, pa opremali, pa koncerti, iha..., mnogo toga, dušo draga. To je bila žena, domaćica, ovde je najviše volela da dolazi. Pa kad zapeva, drveće u šumi se njiše. Žao mi je što nije više tako. Bila je čast poznavati je bar i kao komšija – ispričao je komšija Zoki.

Čudo nakon smrti na krovu njene kuće

U neposrednoj blizini pevačicinog imanja nalazi se i pravoslavni manastir Tresije, gde je Merima za života često pronalazila duhovni mir odlazivši na liturgiju. Preko puta vikendice smešten je i lokalni restoran u kom je često provodila vreme i gde je na osoblje ostavila dubok utisak.Upravo je jedan od posetilaca ovog restorana podelio priču koja tera suze na oči, otkrivši šta se dešavalo na njenom imanju neposredno nakon što nas je napustila:

– Merima?! Kad je umrla, slavuj je sedam dana stajao i pevao svako jutro s krova njene kuće. To vam je živa istina. Evo, tu odmah pored je i kuća pevača Ivana Milinkovića, to su dve kuće koje imaju najlepši pogled u ovom kraju. Ne znam šta da kažem... Viđao sam je, uvek se komšiluku javljala ljubazno, svirne iz kola kad prolazi, ali ne mogu da kažem da smo išli jedno kod drugog na kafu. Sad viđam ćerke i unuke, dolaze svi tu, šta će deca, čuvaju uspomenu na roditelja. Tako i treba. Ovo je ovde raj i Merima je sigurno uživala – ispričao je on za Kurir.

Iako je pevačica nakon kratke i teške bolesti izgubila bitku za život, njeno prelepo imanje na Kosmaju nije prepušteno zaboravu. Ćerke i unuke i danas redovno posećuju njenu voljenu kuću, nastavljajući tradiciju i čuvajući najlepšu uspomenu na svoju majku i baku.

"Na tom nastupu je umirala"

Inače, njena ćerka Ljubica je jednom prilikom otkrila da je pevačica održala jedan koncert dok je već njena bolest bila u poslednjeg stadijumu.

"Naletela sam na jedan snimak iz Soko Banje. Tada je imala solistički koncert. Kakva je to bila snaga. Slušala sam je i pošto je znam čula sam da u refrenima podrhtava. Što kod nje nikada nije moglo da se desi. To je bio avgust i gledam taj snimak i pomislim, pa ona je tada umirala. Ona je bila u toj terminalnoj fazi za koju mi nismo znali", ispričala je.

Autor: M.K.