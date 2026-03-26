Ostavio me je kad je saznao da sam zatrudnela u šestoj deceniji: Srpska glumica mislila da se njen život pretvara u bajku, a onda je usledio pakao

Glumica Ljiljana Jakšić, koju šira publika najviše pamti i obožava kao Salvetu iz "Kursadžija", ostvarila je svoju najveću životnu želju i postala majka u 52. godini.

Međutim, najsrećniji trenutak u njenom životu presekla je surova realnost – znatno mlađi partner odlučio je da je napusti čim mu je saopštila da nosi njihovo dete.

Ipak, ova hrabra samohrana majka nije dozvolila da joj išta pomuti radost zbog rođenja preslatke devojčice Darije, koja joj je danas najveći izvor snage i inspiracije.

– Partner je odustao onog trenutka kada je shvatio da se moj san ostvario. Od tada je svako pošao svojim putem. Na roditeljstvo ne treba nikoga prisiljavati, ne optužujem ga, ali ga ne razumem – ispričala je svojevremeno glumica o ocu svog deteta.

Ljiljana Jakšić je tokom drugog stanja bila puna pozitivne energije. Radila je sve do osmog meseca trudnoće, bez otvaranja trudničkog bolovanja, a na posao se vratila svega mesec dana nakon porođaja.

– To je bila toliko jaka sreća i radost, da sam u tom trenutku znala da će čitava trudnoća dobro proći, da ću ja za nekoliko meseci držati svoje dete u naručju. Počela sam da radim mesec dana posle porođaja, bilo je samo pitanje da li ću moći da uđem u skadarlijski kostim. Sve ostalo je bilo manje važno, pa i to sa partnerom – otkrila je Ljiljana u jednom intervjuu za "Blic".

"Ja ne želim da se bavim njegovim opravdanjem"

Kako godine prolaze, Darija izrasta u pametnu i prelepu devojčicu, a Ljiljana se potrudila da njenoj naslednici apsolutno ništa ne fali, pa ni očinska figura. Iako bivši partner i do dana današnjeg ne želi da vidi svoju ćerku, Ljiljana ne želi da se bavi njegovim nimalo viteškim postupcima, ali je istakla da je Dariji objasnila zašto tata ne želi da je vidi.

– Nisam ta koja vrši procenu njegovog opravdanja, ja čak ne želim da se bavim njegovim opravdanjem. To je njegova odluka, njegovo je pravo da odluči da li nešto hoće ili neće da uradi i to je i njegov problem. To je naravno jedna od stvari koja može da zaboli u životu, svi mi imamo te situacije u životu, sa tim se čovek mora izboriti, prihvatiti, nastaviti dalje. Najvažnije je prihvatanje – iskreno je ispričala glumica.

