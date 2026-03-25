ĆERKA LEGENDARNOG PEVAČA U KREVETU SA NOVIM DEČKOM! Imala pakleni razvod sa 13 godina starijim, UZEO JOJ PARE SA RAČUNA I POLA KUĆE: Evo kako sad uživa

Ela Dvornik, ćerka čuvenog pevača Dina Dvornika, nakon paklenog razvoda od 13 godina starijeg Čarlsa Pirsa, čini se da je ponovo pronašla sreću i novog partnera. Iako sa bivšim suprugom vodi iscrpljujuće sudske bitke oko imovine i novca, poznata influenserka ne krije da joj u životu ponovo cvetaju ruže.

Ela je iznenadila svoje pratioce na društvenoj mreži Instagram kada je podelila intimni video iz kreveta. Na snimku se vidi muškarac koji je grli, pribija uz sebe i češka, a ona je uz ovaj romantični prizor kratko napisala: "Moja ruka za emotivnu podršku". Ovaj potez je potvrdio da influenserka, nakon teškog perioda, ponovo uživa u muškom zagrljaju i emotivnoj stabilnosti.

Pakleni razvod, međusobne tužbe i prazni računi

Podsetimo, Ela je zvanično objavila da se razvodi od Čarlsa Pirsa, sa kojim ima dve ćerke i sa kojim je bila zajedno čitavu deceniju. Par se venčao 2019. godine u Las Vegasu, a razveo 2022. godine. Njihov razlaz obeležile su brojne međusobne prijave za prekršaje, a pred sudom se i dalje vode postupci.Kako je naveo izvor blizak Eli, njen bivši muž je, kao zaposleno lice koje je imalo pristup firmama, neovlašćeno prebacio sav novac sa njenih poslovnih na svoj privatni račun.

Borba za kuću u Balama i kredit od četvrt miliona evra

Pored novca sa računa, Čarls je u julu pretprošle godine tužio Elu za deo kuće u Balama, čiji je ona do tada bila jedini vlasnik. Sudskom presudom, Britanac je uspeo da dobije polovinu ove nekretnine, koja se prostire na 124 kvadratna metra, sa dvorištem od 551 kvadratnog metra.

Uz polovinu kuće čija je ukupna kvadratura 675 kvadrata, Čarls je presudom dobio i obavezu da otplaćuje pola hipotekarnog kredita koji iznosi 252.000 evra. On se kao suvlasnik na ovoj nekretnini zvanično upisao sredinom maja 2024. godine.

