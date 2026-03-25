Ilda Šaulić zakazala koncert u Sava centru: Datum koji je odabrala ima posebnu simboliku vezanu za Šabana, podršku joj pružila porodica, a svi su gledali u njenu ćerku! (FOTO+VIDEO)

Pevačica Ilda Šaulić zakazala je prvi koncert u Sava Centaru za 26. novembar.

Nakon što je pre dve godine održala fantastičan koncert u MTS dvorani, koji je ostavio snažan utisak na publiku, Ilda je odlučila da ponovo obraduje svoje fanove ovoga puta još većim spektaklom. Ilda je želela da iznenadi publiku izborom prostora, pa je odluka pala upravo na Sava centar, simbol velikih muzičkih događaja.

Pevačica se danas na konferenciji za medije obratila i otkrila je da se raduje još jednom druženju sa publikom u Beogradu.

- Hvala svima koji ste danas ovde. Posle koncerta u Topčidercu i u MTS dvorani došlo je vreme za Plavu dvoranu. Preponosna sam na svoje odluke. Do koncerta ima dosta vremena, Biće do koncerta novih pesama. Tokom leta nekoliko i u septembru takođe - rekla je Ilda kojoj je porodica bila podška i na konferenciji za medije.

Datum koncerta ima posebnu simboliku, jer je njen otac, pokojni kralj narodne muzike Šaban Šaulić baš 26. novembra imao koncert u Sava Centru svojevremeno. Publiku očekuje veče puno emocija, najlepših hitova i posebne atmosfere po kojoj je Ilda prepoznatljiva.Interesovanje za koncert već sada je veliko, a nema sumnje da će 26. novembar biti još jedan datum za pamćenje u njenoj karijeri.

