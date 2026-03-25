ISPLIVALI NOVI DETALJI! Evo šta Zdravko Čolić radi nakon što je u Tužilaštvu dao izjavu o bombaškom napadu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevač Zdravko Čolić dva puta je bio u Tužilaštvu kako bi dao izjavu o bombi koja je bačena na njegovu kuću 3. februara. On je pre dva dana proveo nešto više od sat vremena, a nakon toga se uputio u studio kako bi se pripremao za koncert.

Zdravko Čolić u trenutku bombaškog napada na njegovu kuću je bio poslovno u Zagrebu, a sada se uveliko priprema za koncert koji treba uskoro da ima u Sarajevu. On dane provodi sa orkestrom, sa kojim vežba dobro poznate hitove.

Na Instagramu je sada Zdravko podelio snimak sa jedne od proba, na kojoj je orkestar svirao "Glavo luda", a on pažljivo slušao svaki ton.

Božidar Spasić o tome zašto je Zdravko odustao od krivičnog gonjenja osumnjičenih

Zdravko Čolić nije se pridružio krivičnom gonjenju osumnjičenih i u svom iskazu je poručio da nema neprijatelje. Božidar Spasić, bivši pripadnik službe državne bezbednosti, sada je komentarisao slučaj bombaškoj napada na vilu Zdravka Čolića.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević, E-Stock/Časlav Vukojičić

- Država će svakako goniti, tužilac ima pravo da goni, ali on poziva oštećene da se pridruže u tom krivičnom postupku iz razloga što računa da kroz taj postupak oni mogu ostvariti i nadoknadu štete koja im je naneta. Naša policija efikasno goni i hapsi te takozvane bombaše koji su se pojavili po Beogradu - kaže Spasić objašnjavajući:

- Čolić je govorio da on neće da ih goni, zato što oni su izvršioci. Jesu oni izvršioci, verovatno stoji neko iza njih, a Čolić možda zna ko stoji, pa iz tih razloga kaže "e sada idite dalje, tragajte za njim", ili jednostavno on prepušta to državi da sama otkrije - rekao je Spasić između ostalog.

Autor: M.K.

ZDRAVKO ČOLIĆ DVA SATA DAVAO IZJAVU O BOMBAŠKOM NAPADU NA NJEGOVU KUĆU! Evo šta je sve ispričao pred nadležnim organima

Domaći

ZDRAVKO ČOLIĆ SASLUŠAN U TUŽILAŠTVU: Evo šta je rekao o bombaškom napadu, pomenuo uhapšene

Domaći

Zdravko Čolić prodao vilu na Košutnjaku! Evo i za koliko para!

Domaći

Slavlje u domu Zdravka Čolića: Pevač proslavio rođendan, a malo ko zna koliko je godina napunio

Domaći

Evo šta se dešava u domu Zdravka Čolića! Pevaču bacili bombu, a pogledajte kako izgleda vila na Dedinju danas (PAPARACO)

Domaći

Mama je stalno uz nju, povremeno i sestra: Komšije Milice Todorović otkrile ko posećuje pevačicu nakon porođaja