OGNJEN MOŽE OTAC DA MI BUDE: Mina progovorila o razlici u godinama između nje i Amidžića (FOTO)

Mina Naumović, supruga voditelja Ognjena Amidžića je veoma aktivna na društvenim mrežama gde često odgovara na pitanja svojih pratilaca, a sada se dotakla razlike u godinama između nje i njenog supruga.

Mina Naumović je, naime, na instagramu podelila fotografiju Ognjena Amidžića sa tortom i svećicama i odgovorila na pitanje pratilaca koliko je voditelj stariji od nje.

- Koliko je godina Ognjen stariji od tebe i u kakvom si odnosu sa Danijelom, njegovom bivšom suprugom, glasilo je pitanje na koje je odmah odgovorila.

- Može otac da mi bude, ali nije, napisala je Mina.

Ognjen o Mini: "Meni je prezabavno sa njom"

Podsetimo, Ognjen Amidžić sa Minom Naumović ima naslednika Peruna i ćerku Lolu.

- Ja sam oduvek i hteo devojčicu. Ali šta mi planiramo, to sve dođe u svoje vreme i sve se namesti. Devojčice su bolje za porodicu, one su snaga i sidro, šta mi muškarca, mi mozga nemamo. Gledam po svojoj sestri i sada Mini, gledam kako se održavaju ti porodični odnosi... - rekao je Ognjem, pa rekao da je njegova supruga Mina, "luđa", od njega.

- Ma ja sam šala, komika. Mina je generalno luđa od mene. Ona je fantastična i rekao sam joj to čim smo se upoznali. Meni je prezabavno sa njom. Šta inače da radim sa ženom ako mi nije zabavna? Mnogi ljudi se ne promene u braku, ili se promene u ružnijem smislu. Na mene to utiče baš lepo, gura me napred i daje mi neku odgovornost. Matija je stalno sa nama, mi smo jedna velika zabavna porodica - govorio je Amidžić.

Autor: Pink.rs