MNOGO VOLIM MOJU KUMU: Ilda Šaulić za Pink.rs o zdravstenom stanju Zorice Brunclik, otkrila da li ju je posetila, pa osudila sraman potez Tonija Cetinskog prema Srbima (VIDEO)

Šabanova naslednica za naš portal otvoreno govorila o svim aktuelnim temama.

Pevačica Ilda Šaulić organizovala je konferenciju za štampu povodom koncerta u Sava centru koji je zakazala za novembar. Ilda je inače, kuma Zorice Brunclik, a sada je, između ostalog, otkrila i detalje njenog zdravstvenog stanja.

Koliko si uzbuđena zbog koncerta u Sava centru i šta publika moze da očekuje?

- Preuzbuđena sam i iskreno se radujem. Ovo je velika stvar i biće jedno divno i kvalitetno druženje, biće i novih pesama do koncerta, tako da će svi sigurno uživati. Moj otac je isto 26. novembra imao koncert na ovom mestu. Dad su rekli da je taj termin slobodan, sestra me je podsetila da je i on imao tada koncert. Ništa nije slučajno, tako da verujem da je i on ponosan na sve što radim.

Kako vidiš mlađu generaciju pevača, ima li novih zvezda koje posebno izdvajaš?

- Mislim, ima dosta mladog sveta koji gradi muzički put i pravac. Ja volim kada je sve upakovano i na svom mestu, omladina i ljudi biraju šta će da slušaju, ja sam uvek za kvalitet i za dobru muziku.

3. Pesma koja te trenutno najviše opisuje?

- Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda... Moja ćerkica voli tu pesmu, tako da smo mi sada skroz u tom raspoloženju.

4. Da li si se čula sa Kemišom i Zoricom otkad je ona operisana, kakvo je njeno stanje?

- Iskreno, ja nisam... Moja mama je naravno u kontaktu sa njima. Želim joj brz oporavak i verujem da će sve biti kako treba. Mnogo volim moju kumu.

5. Da li ste išli u posetu ili planirate?

- Milsim da moja mama jeste, verovatno da...

6. Kakav je tvoj stav po pitanju otkazivanja koncerta Tonija Cetinskog u Spensu?

- Ništa pohvalno ne mogu da kažem po tom pitanju. Mislim da sve pevače iz regiona dočekujemo raširenih ruku i njihove karijere dobijaju najveći zenit u Srbiji, Beogradu... S te strane smo uvek bili široke ruke i podržavali pevače. Zašto je i zbog čega takva odluka, on najbolje zna.

7. Kako komentarišeš to što su pojedini Hrvati imali loše izjave na račun serije koncerata Jakova Jozinovića kod nas - da je izdajnik i poručili mu da ne mora da se vraća u Hrvatsku, već da ostane u Srbiji?

- On ima jednu divnu ulaznu putanju, ljudi ga jako vole. On je jedan mio lik koji se pojavio na estradi. Ne poznajem ga, ali mu želim uspeh.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.