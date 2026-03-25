BUDUĆI MUŽ MELINE DŽINOVIĆ IMA 28 FUNKCIJA: Otkriveno čime se sve bavi biznismen iz Monaka, ima milionski kapital

Od kako je Melina Džinović našla novog partnera, ne prestaju da se pletu priče oko njegove imovine i bogatstva. Reč je o britanskom biznismenu koji ima milionski kapital. O njegovom imovinskom stanju i funkcijama svedoče podaci iz poslovnih registara.

Čovek koji je verio Melinu Džinović zove se Džefri Pol Arnold Dej, koji iza sebe ima višedecenijsku međunarodnu karijeru. Rođen je u decembru 1958. godine i britanski je državljanin. U pojedinim zapisima se vodi i kao građanin Monaka, gde poslednjih nekoliko godina živi.

Njegovi lični podaci javno su dostupni na na zvaničnom britanskom registru kompanija (Companies House), koje prenosi UK Companies House. Prema agregiranim podacima sa platforme "CheckCompany", vodi se kao preduzetnik i direktor kompanija, sa najmanje 28 funkcija u različitim poslovnim subjektima tokom karijere.

Milionske zarade i direktorske funkcije

Podaci istog izvora ukazuju da su kompanije sa kojima je bio povezan imale najmanje 1.477.516 funti kapitala akcionara, što je oko 1,73 miliona evra kao i oko 510.272 funti gotovine prema poslednjim dostupnim finansijskim izveštajima.

Budući suprug Meline Galić, nekada Džinović najnovije imenovanje, prema dostupnim podacima, bilo je u kompaniji "Ruuby Limited", gde je funkciju direktora obavljao od 18. oktobra 2016. godine, sve do povlačenja sa te pozicije 24. septembra 2024. godine.

Od međunarodnih kompanija do nekretnina u Francuskoj

Podaci ukazuju da je emotivni partner Meline Galić, tokom karijere bio povezan sa više međunarodnih poslovnih sistema, uključujući kompanije iz sektora bezbednosti i konsultantskih usluga.Istovremeno, francuski registar kompanija, čije podatke objavljuje "Pappers", beleži da je povezan i sa firmom "CRISTOL" iz Salon-de-Provansa.

Reč je o društvu tipa SCI, koje se koristi za upravljanje nekretninama, a u kojem Dej obavlja funkciju upravnika od 2016. godine.Melinin verenik prošle godine dobio deteInače, kako je "Blic" saznao, Melinin partner je u junu prošle godine dobio dete sa mladom Ukrajinkom.

- Melinin novi dečko je u junu dobio dete sa lepom i mladom Ukrajinkom. Sa njom je bio kratko u vezi koju su prekinuli tokom njene trudnoće. Uprkos tome, on nije želeo da to utiče na dete koje je odmah po rođenju priznao - rekao je sagovornik i istakao da je modna kreatorka sa njim u vezu ušla kada je bio slobodan.

- Tek nakon njihovog raskida sa Ukrajinkom on je upoznao Melinu i sa njom otpočeo vezu - zaključio je naš izvor i dodao da bi Melina ovih dana trebalo da upozna njegovo najmlađe dete.- Melina je prihvatila situaciju jer je to njegov život pre nje. Ovih dana će upoznati bebu.

Autor: M.K.