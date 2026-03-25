Zorica Brunclik hitno prebačena u Klinički centar, najnoviji detalji o zdravstvenom stanju pevačice

Pevačica Zorica Brunclik navodno je hitno prebačena u Klinički centar Srbije nakon naglog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Kako prenosi portal "Srbija Danas", Brunclikova je prethodno bila zbrinuta u KBC "Dragiša Mišović", nakon čega je prebačena u Klinički centar Srbije, gde je podvrgnuta dodatnim pregledima i medicinskim procedurama.

- Zoričino stanje prati tim vrhunskih stručnjaka, profesora i lekara iz bolnice "Dragiša Mišović". Protekle nedelje izvršena joj je cistoskopija, a čini se sve kako bi se njeno stanje stabilizovalo i dovelo do poboljšanja - navodi izvor za Srbija Danas.

Ipak, od članova porodice poznate pevačice niko ne želi da komentariše njeno zdravstveno stanje, a prema rečima izvora portala Srbija Danas, Brunclikova ima veliku snagu i volju da se izbori sa zdravstvenim problemima, ali situacija je alarmantna.

- Zorica ima snagu i volju da iz svega izađe kao pobednik, a tim lekara je konstantno uz nju. Međutim, situacija nije naivna - zaključuje sagovornik.

Autor: M.K.