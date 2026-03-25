NAŠEG MUZIČARA ZAUSTAVILI NA GRANICI: Pretresali mu lične stvari (FOTO)

Bivši muzičar Amadeus benda, Milan Kordulup, doživeo je neobičnu situaciju na granici kada je njegov kofer sa gitarom pregledan od strane policije.

Na graničnom prelazu Rača danas se odigrala nesvakidašnja scena kada je pripadnik granične policije zaustavio bivšeg muzičara Amadeus benda Milana Kordulupa i izvršio detaljan pregled njegovog prtljaga.

Kako se vidi na fotografijama , policijski službenik je otvorio kofer sa gitarom i pažljivo pregledao unutrašnjost, dok je muzičar stajao pored vidno zatečen situacijom. Kontrola je, prema svemu sudeći, bila rutinska, ali je privukla pažnju prolaznika zbog nesvakidašnjeg detalja, pretresa muzičkog instrumenta.

Sumnja se da je reč o standardnoj proceduri, s obzirom na pojačane kontrole na granicama, gde se često proverava i sadržaj ličnih stvari, uključujući i opremu poput instrumenata. Za sada nije poznato da li je tokom pretresa pronađeno nešto sporno, a muzičar je nakon kontrole, prema nezvaničnim informacijama, nastavio put bez daljih zadržavanja.

Autor: M.K.