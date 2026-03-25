Ne bi trebalo da iznosim u javnost... Suzana Jovanović konačno o odnosu sa Lepom Brenom i prodaji imovine posle smrti Saše Popovića

Supruga Saše Popovića, Suzana Jovanović je u emotivnom razgovoru za domaće medije otvorila dušu o odlasku partnera sa kojim je provela gotovo tri decenije, govoreći o trenucima kroz koje je prolazila nakon njegove smrti.

U život njene porodice nedavno je ušla unuka Marta koja je unela veliku radost.

- Znate i sami, kad se novi život i kad vam u porodicu dolazi potpuno novi član, a pogotovo unuka, to je stvarno predivno. Predivan osećaj i blagodat od Boga - rekla je Suzana sa osmehom na licu, otkrivajući kako se snašla u ulozi bake:

- Nisam još uskočila onako kako treba. Deca su preuzela ulogu roditelja onako u punom smislu reči. Oni se bave sa njom i kažu da im je predivno, da imaju taj zadatak. Sada potpuno jedna novina u njihovom životu, ali su se super snašli.

Kako je Sašina želja bila da Aleksandar dobije dete, Suzana je otkrila da li unuki priča o pokojnom dedi.

- Naravno. Ne postoji dan da se ne spomene njegovo ime i nas dve smo sada u kući same i ponekad kad ja nešto kažem, Aleksandra meni kaže: "Jao mama, pa to bi sad tata tako rekao ili tata bi to uradio." Tako isto i ja neke stvari prepoznajem kod nje - neka gestikulacija, mimika neka sve više me podseća na Saleta.

Ćerka ne može na njegov grob

Ćerka Aleksandra je jako teško podnela odlazak oca, bila je jako vezana za njega, nije se eksponirala u javnosti, ali je smogla snagu da govori u dokumentarnom filmu o njemu.

- Ona je rođena kao mlađi član u našoj porodici. Danijel je stariji brat. Uvek je bila nekako zaštićena, mažena, pažena od svih nas i od brata i od tate i od mame i od ostatka familije i rođaka i rodbine. Tako da smo je uvek štitili od tih nekih loših i negativnih stvari, ali sada nažalost, koliko god da štitite svoju decu desi se ovakva tragedija i prosto ne možete da je zaštitite. Niti smo mi mogli da se zaštitimo, ni ja ni deca ni niko od nas. Tako da je jako teško ovaj podnela to. Šta da vam kažem kad joj je još uvek teško da ode na tatin grob. Baš joj je teško. Svaki put se slomi, rastuži se i onda to danima traje, ali ja mislim da to ni Sale ne bi voleo da ona tuguje već da se okrene sebi i svom životu i nekim svojim radostima, ciljevima i i planovima - rekla je ona, ističući da svakodnevno sa ćerkom priča o ocu:

- Pa kako da ne, to je potpuno normalno. Mislim ja čak pričam o njemu kao da je tu pored mene svaki dan. Tako se i ponašam. Kao da je otišao negde na put i da će uskoro da se vrati i da će život normalno da se nastavi tamo gde smo stali. Tako je lakše i meni i deci.

Suzana je otkrila i kako je smogla snagu da nastavi dalje i da li je naučila da živi sa tim da on fizički nije tu.

- Nikad nećete naučiti da živite bez njega i to svi ljudi znaju. Ko god je nekog izgubio, nekog dragog člana porodice. Nikada niste ni spremni na tako nešto. Niko to nije očekivao. Ja prva sam očekivala da će Sale živeti do nekih 80 i kusur godina. Ali eto, nažalost život vas demantuje. To su stvari koje niti mogu da se predvide niti mogu da se planiraju niti je čovek spreman da to pre svega i i doživi. Ja sam prvih 40 dana non-stop bila u kući. Nigde nisam htela da izlazim, tek na njegovu 40-odnevnicu, na pomen sam izašla na groblje sa porodicom i sa prijateljima. Do tada sam non-stop plakala i onda sam videla da to ničemu ne vodi i da je meni sve gore i gore zdravstveno i da se loše osećam i onda sam prestala to da radim, uzela život u svoje ruke i nastavila dalje.

O Lepoj Breni

Mnogi pevači su ispričali neke stvari koje nismo znali kako im je pomagao i na koji način. Mnogi su bili uz Suzanu, neki i ne ali to je nije iznenadilo niti učinilo tužnom.

- Nisam se razočarala. Ništa više me ne može razočarati. Moje najveće da kažem razočaranje i gubitak je što sam njega izgubila. Sve posle njega je smešno i beznačajno. Kad ne očekujete ništa od ljudi onda se nećete ni razočarati. E tako sam ja negde postavila i sebe u čitavoj ovoj priči oko Saleta i oko gubitka i te sve ljude. Tako da ništa više niti očekujem, niti mi duguju, niti ja njima dugujem. Ja njima svima želim sve najlepše u životu. Svako nek nastavi svoj život i to je to. Dosta mi se ljudi našlo, zvezde Granda i prijatelji koji su ostali uz mene i svaki dan smo skoro na vezi i čujemo se. Pitaju me da li mi nešto treba, da li treba nešto deci.

Suzana je jednom prilikom rekla da se proteklih godinu dana nije čula sa Lepom Brenom, koju nismo videli na godišnjici smrti Saše Popovića. Sve zanima da li su se u međuvremenu čule, ali udovica nije bila raspoložena da o tome priča.

- Nećemo o tome, stavila je tačku na ovo pitanje kratkim odgovorom.

Prodaja imovine

Saša je voleo automobile, imao je vozni park, međutim pisalo se i nagađalo da je Suzana prodala te automobile.

- To je moja privatna stvar i mislim da to ne bi trebalo da iznosim u javnost. Nešto smo zadržali, nešto smo prodali. Sale je voleo život, voleo je muziku, voleo je pesmu, ljude. Bio je stvarno jedna divna, predivna duša. Verovatno je Bog poželeo da ima tako jednu dušu pored sebe pa je i njega pozvao. Ne postoji stvar ako mislite da je nešto ostao željan. Ja mislim da je on sve tokom svog života, što je meni drago, sve što je hteo - sebi je mogao da priušti, da ispuni, tako ga i sanjam. Otišao je srećan.

Autor: D .T.