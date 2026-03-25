Pogledajte snimak: Folk pevač se našao usred oružane pljačke, muškarac s puškom napao radnicu, on POBEGAO GLAVOM BEZ OBZIRA (VIDEO)

U utorak, 24. marta, u mostarskom naselju Zalik dogodio se pokušaj razbojništva u jednoj trgovini, a na licu mesta zatekao se i pevač Anid Ćušić.

Na snimku sa nadzorne kamere vidi se muškarac u crnoj jakni kako ulazi u objekat, nakon čega iz jakne vadi automatsku pušku. Pljačku je sprečila hrabra radnica, a prema informacijama, došlo je i do pucnjave.

Na snimku se vidi i pevač Anid Ćušić, koji je nakon što je istrčao iz prodavnice i ušao u svoj automobil.

Iz MUP-a HNK su potvrdili da je došlo do pokušaja razbojništva i da su njihovi pripadnici izvršili uviđaj.

