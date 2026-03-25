Oglasio se folker koji je pobegao iz prodavnice i ostavio radnicu samu s oružanim napadačem: Voleo bih da vidim vas kako idete na metak! (VIDEO)

U utorak, 24. marta, u mostarskom naselju Zalik dogodio se pokušaj razbojništva u jednoj prodavnici. Na licu mesta zatekao se pevač Anid Ćušić, koji je nakon što je video incident brzo napustio radnju, a sada se po prvi put oglasio povodom celog događaja.

Pljačku je sprečila hrabra radnica koja se sukobila sa naoružanim napadačem, a snimak njenog hrabrog postupka od sinoć kruži društvenim mrežama.

Pevač je sada prokomentarisao svoju reakciju. Ćušić je priznao da mu je žao što nije mogao da pomogne hrabroj radnici i poručio ljudima da ne osuđuju situacije u kojima sami nisu bili.

- Nisam se želeo oglašavati niti bilo šta odgovarati, ali evo pošto vidim "prijatelje" kako se naslađuju i smeju situaciji koja se desila.

- Prvo, ne bih nikada nikome poželeo da ima prizor koji mi ne izlazi iz glave. Na snimcima ne čujete pucnjavu koji su bili kada sam krenuo pomoći ženi, u tom momentu zastajem i on podiže glavu i trza se za pušku, postavite se u situaciju da neko poteže pušku i vidite u njegovoj reakciji da ste vi sledeći, vi bi stali i čekali da vas ohladi? Pod adrenalinom i šokom sam izašao i ušao u auto u kojem su bile moja trudna žena i beba od 10 meseci! Da je zalutao metak i ubio ih kakvi bi vam komentari bili? Žena u autu s bebom je doživela šok, a ja od prizora i šoka sam jedva uzeo telefon i nazvao policiju.

Jesam li mogao pomoći ženi? Jesam. Jesam li krenuo da pomognem? Jesam! Da sam u ovoj situaciji izgubio život bili bi vam komentari "Bio je dobar momak" ili budala gde će na pušku... U momentu kada je potezao za pušku od žene i siguran sam da bi me u tom momentu ubio, ja sam istrčao. Dok vi sedite i komentarišete, tipkate i naslađujete se, voleo bih videti vas "mu*onje" kako idete na metak.

Ženi koja radi u trgovini želim brz oporavak, dolazim u tu trgovinu često i poznajem je, kada sam pogledao snimke od početka ostao sam zatečen koliko je hrabro postupila. Žao mi je situacije u kojoj se žena zadesila, žao mi je i dece koja su prolazila pored trgovine i plakala, žao mi je moje žene koja je doživela šok. Hvala Bogu da se završilo bez da je pala mrtva glava.

Ne osuđujte situaciju u kojoj se niste našli, situaciju u kojoj ni sami ne znate kako bi reagovali.

Zovnite me kad treba pomoći, pa mi psujte i prozivajte me. Drago mi je što u životu imaš situacije u kojima vidiš i one kojima si pomogao kako ti vraćaju. Žao mi je što ovoj hrabroj ženi nisam mogao pomoći, što je čovek imao u ruci automat, i što sam bio bespomoćan. Nadam se da ima onih koji su bistri i koji situaciju gledaju iz druge perspektive. Volim Mostar, ali ljudi.. - napisao je Anid Ćušić na društvenim mrežama.

Autor: D. T.