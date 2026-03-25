Oglasio se folker koji je pobegao iz prodavnice i ostavio radnicu samu s oružanim napadačem: Voleo bih da vidim vas kako idete na metak! (VIDEO)

U utorak, 24. marta, u mostarskom naselju Zalik dogodio se pokušaj razbojništva u jednoj prodavnici. Na licu mesta zatekao se pevač Anid Ćušić, koji je nakon što je video incident brzo napustio radnju, a sada se po prvi put oglasio povodom celog događaja.

Pljačku je sprečila hrabra radnica koja se sukobila sa naoružanim napadačem, a snimak njenog hrabrog postupka od sinoć kruži društvenim mrežama.

Pevač je sada prokomentarisao svoju reakciju. Ćušić je priznao da mu je žao što nije mogao da pomogne hrabroj radnici i poručio ljudima da ne osuđuju situacije u kojima sami nisu bili.

- Nisam se želeo oglašavati niti bilo šta odgovarati, ali evo pošto vidim "prijatelje" kako se naslađuju i smeju situaciji koja se desila.

- Prvo, ne bih nikada nikome poželeo da ima prizor koji mi ne izlazi iz glave. Na snimcima ne čujete pucnjavu koji su bili kada sam krenuo pomoći ženi, u tom momentu zastajem i on podiže glavu i trza se za pušku, postavite se u situaciju da neko poteže pušku i vidite u njegovoj reakciji da ste vi sledeći, vi bi stali i čekali da vas ohladi? Pod adrenalinom i šokom sam izašao i ušao u auto u kojem su bile moja trudna žena i beba od 10 meseci! Da je zalutao metak i ubio ih kakvi bi vam komentari bili? Žena u autu s bebom je doživela šok, a ja od prizora i šoka sam jedva uzeo telefon i nazvao policiju.

Jesam li mogao pomoći ženi? Jesam. Jesam li krenuo da pomognem? Jesam! Da sam u ovoj situaciji izgubio život bili bi vam komentari "Bio je dobar momak" ili budala gde će na pušku... U momentu kada je potezao za pušku od žene i siguran sam da bi me u tom momentu ubio, ja sam istrčao. Dok vi sedite i komentarišete, tipkate i naslađujete se, voleo bih videti vas "mu*onje" kako idete na metak.

Ženi koja radi u trgovini želim brz oporavak, dolazim u tu trgovinu često i poznajem je, kada sam pogledao snimke od početka ostao sam zatečen koliko je hrabro postupila. Žao mi je situacije u kojoj se žena zadesila, žao mi je i dece koja su prolazila pored trgovine i plakala, žao mi je moje žene koja je doživela šok. Hvala Bogu da se završilo bez da je pala mrtva glava.

Ne osuđujte situaciju u kojoj se niste našli, situaciju u kojoj ni sami ne znate kako bi reagovali.

Zovnite me kad treba pomoći, pa mi psujte i prozivajte me. Drago mi je što u životu imaš situacije u kojima vidiš i one kojima si pomogao kako ti vraćaju. Žao mi je što ovoj hrabroj ženi nisam mogao pomoći, što je čovek imao u ruci automat, i što sam bio bespomoćan. Nadam se da ima onih koji su bistri i koji situaciju gledaju iz druge perspektive. Volim Mostar, ali ljudi.. - napisao je Anid Ćušić na društvenim mrežama.

Autor: D. T.

POVEZANE VESTI

Domaći

Pogledajte snimak: Folk pevač se našao usred oružane pljačke, muškarac s puškom napao radnicu, on POBEGAO GLAVOM BEZ OBZIRA (VIDEO)

Domaći

Biće sve dobro, mi se... Oglasio se Kristijan Golubović nakon što ga je Kristina Spalević prijavila policiji

Svet

Oglasio se heroj koji je spasao devojku silovanja na plaži u Grčkoj: Opet bih ga izudarao

Domaći

Oglasio se Kasper: Evo šta kaže nakon prve noći provedene sa Minom Kostić

Hronika

Otac zatekao sina u lokvi krvi: Nasilnici drvenom motkom UMALO UBILI tinejdžera u Rakovici

Domaći

Naš pevač (64) se rastao od supruge na tri meseca, a sad se oglasio iz Sidneja: Evo kako provodi vreme preko okeana, sve mu je potaman (FOTO)