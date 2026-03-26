SADA JE SVE U BOŽIJIM RUKAMA Pevač zabrinut za zdravlje Zorice Brunclik: Kemiša ništa ne pitam, sramota me je

Pevač Beki Bekić progovorio je o zdravstvenom stanju koleginice Zorice Brunclik.

Pevač se pojavio u MTS Dvorani da koncertu Snežane Đurišić, a tom prilikom komentarisao je lepe, ali i manje lepe teme. Beki kaže da povremeno razmeni poruku sa Miroljubom Aranđelovićem Kemišem, ali da nije upućen u Zoričino stanje.

- Nemam nikakvu informaciju. Ponekad razmenim poruku sa Kemišem, ali ne znam ni šta da pitam, verujte mi, jer me je i sramota. Sada je sve na Bogu. Bog će pomoći - rekao je Beki Bekić.

Pevač je takođe govorio o dugogodišnjem prijateljstvu sa Snežanom Đurišić, koje traje još od 1985. godine.

- Moje prijateljstvo sa Snežanom datira od 1985. godine. Mnogo smo radili, družili se... I dan-danas smo veliki prijatelji. Sve njene pesme su mi omiljene. Mi, muzičari, tako razmišljamo - kaže Beki i dodaje:

- Sve pesme volimo jer svaka ima svoju priču i posebnu draž.

Autor: D. T.