SADA JE SVE U BOŽIJIM RUKAMA Pevač zabrinut za zdravlje Zorice Brunclik: Kemiša ništa ne pitam, sramota me je

Pevač Beki Bekić progovorio je o zdravstvenom stanju koleginice Zorice Brunclik.

Pevač se pojavio u MTS Dvorani da koncertu Snežane Đurišić, a tom prilikom komentarisao je lepe, ali i manje lepe teme. Beki kaže da povremeno razmeni poruku sa Miroljubom Aranđelovićem Kemišem, ali da nije upućen u Zoričino stanje.

- Nemam nikakvu informaciju. Ponekad razmenim poruku sa Kemišem, ali ne znam ni šta da pitam, verujte mi, jer me je i sramota. Sada je sve na Bogu. Bog će pomoći - rekao je Beki Bekić.

Pevač je takođe govorio o dugogodišnjem prijateljstvu sa Snežanom Đurišić, koje traje još od 1985. godine.

- Moje prijateljstvo sa Snežanom datira od 1985. godine. Mnogo smo radili, družili se... I dan-danas smo veliki prijatelji. Sve njene pesme su mi omiljene. Mi, muzičari, tako razmišljamo - kaže Beki i dodaje:

- Sve pesme volimo jer svaka ima svoju priču i posebnu draž.

POVEZANE VESTI

Domaći

Nadam se da će da se vrati... Vesna Zmijanac o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik: Mnogo mi je žao

Domaći

KEMIŠ SE NE JAVLJA NIKOME! Poznata pevačica progovorila o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik: Rasplakala sam se, mi smo prijateljice...

Domaći

NAS 20 JE SPAVALO U JEDNOJ SOBI, A ONDA SE VIŠE NIKAD NISMO OKUPILI! Tužna ispovest Bekija Bekića: Roditelji mu branili da peva, a siromaštvo će večno

Domaći

Jelena u drugom stanju? Sloba otkrio da li stiže prinova, pa progovorio o zdravstvenom stanju majke: Dece nikad dosta, a ona je...

Domaći

Kemiš se svim snagama bori za nju: Kum Zorice Brunclik slomljen: Povukao se u sebe, teško je!

Domaći

U jednoj sobi nas je živelo dvadesetoro: Beki Bekić iskreno o detinjstvu u siromaštvu, jedna stvar ga i dan danas boli