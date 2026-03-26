Goca reagovala zbog Mirkove i Bojanine oduke: Biznis sa pilićima stigao u Surčin, evo šta misli Božinovska

Sin naše pevačice Goce Božinovske, Mirko Šijan i njegova supruga Bojana Šijan, juče su zvanično proširili biznis sa prodajom pilića, a sada se ovom prilikom oglasila i pevačica!

Mirko Šijan, sin Goce Božinovske i Zorana Šijana, sa svojom suprugom Bojanom Šijan godinama unazad bavi se uzajanjem pilića, a juče su na mrežama otkrili da su proširili ovaj biznis, tako što su otvorili prodaju istih.

Mirko i Bojana su u Surčinu, gde i žive, rešili da prošire biznis koji je započela porodica Šijanove tazbine. Nakon što su zakupili tezgu na pijaci od koje su, kako su prenosili mediji, zarađivali 300.000 dinara na dan, sada su otvorili radnju od koje će zasigurno uzimati još veće pare na mesečnom nivou.

Svečano otvaranje je bilo juče, a Bojanu i Mirku su prijatelji čestitali i poželeli im uspešan posao, a među prvima je majka Goca uz emotivne reči:

- Srećno, deco moja!

Mirko često ide na pijacu

Kolege Mirka Šijana i porodice Rodić, prodavci na jednoj beogradskoj pijaci, otkrili su svojevremeno detalje o Mirku, te naveli da ljudi ipak više traže njegovog tasta Bogdana, nego njega.

- Dolazi Mirko, kako ne. Ne dolazi svaki dan, više traže Bogdana (tasta) za posao, njega znaju ljudi, ali pomogne i on nekad. Dođe da sanese piliće, da vidi da li treba nešto, kod njih je tezga uvek puna. Zna i na česmi da opere piliće i sredi sudove u kojima je bila roba. Imaju posla po ceo dan, i ja kod njih pazarim meso. Toliko posla ima da traže sad još jednu prodavačicu. Svaka im čast stvarno, a on dečko, vidi se da je vaspitan onako narodski. Ne može ni po čemu da se vidi ni da je bogat, ni ko je ni šta je. Izgleda kao svi mi, obučen kao svi mi majica pantalone. Dobar je taj mali, nasmejan, vredan. I da pomogne i da radi, svaka čast - rekla je jedna prodavačica na jednoj tezgi.

Autor: Nikola Žugić