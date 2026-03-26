Dve tužne godine bez rok princeze! Slađani Milošević bio oskrnavljen grob, a ovako je pričala o ljubavi sa američkim novinarom: Tri puta smo pokušali da se razvedemo!

Aleksandra Slađana Milošević preminula je pre dve godine, kada nije uspela da pobedi tešku bolest s kojom se borila mesecima, a sahranjena je na Lešću!

Rok princeza, kako su je mnogi zvali, svojevremeno je bila u braku sa Džejmsom Hagadonom, američkim novinarom. Jednom prilikom je pričala o njihovom odnosu.

- Mi smo se sastajali i rastajali, svako je išao svojim putem. Moj suprug Džejms Hagadon istih je pogleda kao ja - rekla je Slađana 2019. godine za Gloriju.

Tada je priznala da su više puta pokušali da okončaju svoj brak.

- Ne znam da li se završilo. Najozbiljnije to kažem: tri puta smo pokušavali da se razvedemo, ali u tome nismo uspeli. Iako ne znamo da li smo razvedeni, to ni njemu ni meni nije nimalo važno. Delimo zajedničku kućicu u Holivudu, gde je on trenutno. Džejms nikada nije bio u Srbiji, ali ga je moja mama naučila malo našeg jezika.

Slađana Milošević je javno priznala da se odrekla majčinstva zbog muzičke karijere.

- Procenila sam da je za mene značajnije da napišem i snimim 150 pesama, da me ispunjava to što stvaram harmoniju zvuka i teksta tako što pišem ili režiram i pokušavam da popravim svet oko sebe. Takvo životno određenje za mene je bilo veće i značajnije od materijalnog i fizičkog prokreiranja, što mogu da učine i drugi. Moji potomci ne moraju da budu biološki, jednako važno je imati i ideološke - rekla je jednom prilikom Slađana.

OSKRNAVLJEN GROB SLAĐANE MILOŠEVIĆ

Podsetimo, prethodne godine, jedna od glavnih vesti u medijima bila je da je grob pokojne rok princeze oskrnavljen. Naime, ekipa našeg portala obišla je Slađanin spomenik na groblju Lešće gde je sahranjena 8. aprila 2024. godine, a kako se vidi na fotografijama nadgrobna ploča je oskrnavljena.

Kako su mediji tada objavili, na spomeniku Slađane Miloševič pogrešno je upisano njeno ime, pa je umesto Aleksandra pisalo Aleksanra! Međutim, samo nekoliko dana nakon tog saznanja kada je i održan godišnji pomen slavnoj rok princezi, neko je crnom farbom premazao Slađanino ime kao i godine rođenja i smrti.

Danas je situacija potpuno drugačija, tačnije, ovo je ispravljeno, te tako na njenom grobu stoji "Aleksandra Slađana"

Autor: Nikola Žugić