AKTUELNO

Domaći

Tužne scene na groblju! Marinkova majka stigla na desetogodišnji pomen sinu: Evo ko se sve pojavio (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock, Tv Pink Printscreen ||

Danas se navršava tačno 10 godina od smrti glumca Marinka Madžgalja, koji je preminuo nakon teške borbe sa rakom pankreasa, a ekipa našeg portala našla se na pomenu na groblju i evo ko se sve pojavio!

Madžgalj je preminuo 26. marta 2016. godine u Beogradu, u 37. godini života, nakon teške borbe sa rakom pankreasa - bolešću koja važi za jednu od najpodmuklijih jer se često otkriva kasno. Njegova smrt ostavila je veliku prazninu na domaćoj umetničkoj sceni, ali i u srcima publike koja ga je obožavala.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Na današnjem desetogodišnjem pomenu pokojnom glumcu, među prvima se pojavio voditelj emisije "Amidži šou" i nekadašnji član muzičke grupe "Flamingosi", koje je i sam Marinko bio član, Ognjen Amidžić.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Pored mnogobrojne rodbine i prijatelja, na groblje su pristigle i Marinkova Mirjana koja je i dan-danas neutešna zbog smrti sina, a tu se našla i glumčeva sestra Ljubica.

Podsetimo, Madžgalju je bolest dijagnostikovana relativno kasno, kada je već uzela maha. Imao je samo 37 godina kada je saznao za dijagnozu, a lekari su mu tada dali svega nekoliko meseci života. I pored toga, nije odustajao - nastavio je da radi, snima i bori se, prolazeći kroz iscrpljujuće terapije. Njegova borba bila je tiha i dostojanstvena, a mnoge detalje o bolesti krio je čak i od bliskih ljudi.

U danima pred smrt, Madžgalj je uspeo da ispuni jednu od svojih najvećih želja - krstio se u manastiru Ostrog, samo dvadesetak dana pre nego što je preminuo. Iako je bio fizički iscrpljen, pokazao je snagu i veru koje su ostavile snažan utisak na sve koji su bili uz njega u tim trenucima.

Foto: Beta

Autor: Nikola Žugić

