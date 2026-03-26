Imao je jedini ovlašćenje za mene: Naša pevačica počela da nastupa kao maloletna, roditelji Darku Laziću dali saglasnost da putuju u inostranstvo

Pevačica Nadica Ademov prisetila se početka karijere i trenutka kada je putovala sa svojim kolegom Darkom Lazićem na nastupima u inostranstvo.

Kako kaže, tada je bila maloletna i bez njega nije mogla da pređe granicu. Nadica Ademov gostujući u jednoj emisiji pričala je o anegdotama sa estrade, ali je jedna stara fotografija izazvala posebnu pažnju i potpuno iznenadila folk pevačicu Svetlanu Cecu Ražnatović.

Tokom segmenta u kom gosti komentarišu uspomene sa starih slika, na ekranu se pojavila fotografija iz aviona na kojoj su bili Nadica i njen kolega Darko Lazić. Pevačica se odmah prisetila ovog trenutka i objasnila šta se zapravo krije iza ove uspomene.

- Ovo je u avionu, putujemo za Beč - rekla je Nadica, a potom otkrila potpuno neočekivan podatak o počecima svoje karijere i saradnji sa Lazićem.

Naime, kako je pevačica veoma rano ušla u svet muzike i počela da nastupa po dijaspori, bio joj je potreban neko punoletan ko bi pravno odgovarao za nju tokom putovanja preko granice. Ta uloga pripala je upravo njenom kolegi!

- Ovde mislim da nisam ni bila punoletna. A Darko Lazić je imao inače ovlašćenje za mene da bih putovala s njim preko - otkrila je Nadica, a potom je kroz osmeh objasnila da je razlika u godinama ipak bila taman tolika da Darko može da preuzme odgovornost za nju:

- Bio je taman punoletan. On je '91. godište, a ja sam '96 - razjasnila je pevačica, podsetivši sve u studiju na to koliko rano su oboje započeli svoje uspešne karijere.

Autor: Nikola Žugić