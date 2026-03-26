Porodica se JAVNO distancirala od Asmina! Izdali saopštenje, razočarani njegovim ponašanjem: Dozvolio je da njegov život bude predmet ISMEVANJA

Aktuelni učesnik Elite 9, Asmin Durdžić, već mesecima unazad pokušava da osvoji srce rijaliti zvezde Maje Marinković, a kako su mnogi do sada konstatovali da se u ovom odnosu ponižava, sada se oglasila njegova porodica, koja je izdala javno saopštenje!

Asminova porodica je, naime, rešila da se distancira od njega i njegovih postupaka, kada je reč o odnosu sa Majom, izdavši javno saopštenje, koje vam prenosimo u celosti:

JAVNO SAOPŠTENJE PORODICE:

Kao porodica Asmina, osećamo potrebu da se javno oglasimo povodom trenutnog odnosa između njega i Maje Marinković, kao i svega što taj odnos nosi sa sobom. Ne podržavamo ovaj odnos, niti postupke koje je Asmin sebi dozvolio u poslednje vreme. Smatramo da je svojim izborima i ponašanjem narušio pre svega vlastito dostojanstvo, ugled svoje porodice i vrednosti u kojima je odrastao. Teško nam je gledati poniženje kojem se svesno izložio, kao i način na koji je dozvolio da njegov privatni život postane predmet javnog ismevanja i degradacije.

Kao porodica, uvek ćemo stajati uz njega kada su u pitanju životne teškoće, ali ne možemo i nećemo podržavati odluke koje smatramo pogrešnim, nedostojanstvenim i štetnim. Svako je odgovoran za svoje izbore, pa tako i Asmin snosi punu odgovornost za ono što danas živi i predstavlja u javnosti. Ovim putem želimo jasno poručiti da njegovi postupci i njegov trenutni odnos nisu odraz stavova, vaspitanja i vrednosti njegove porodice. Distanciramo se od svega što ovaj odnos predstavlja i od slike koja se na taj način stvara u javnosti. Nadamo se da će doći trenutak kada će Asmin shvatiti koliko je daleko otišao od sebe i od onoga što je nekada bio, te da će pronaći snagu da vrati svoje dostojanstvo.

Autor: Nikola Žugić