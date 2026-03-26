Naša blogerka jede hot dog od 100 dolara: Na sebi ima kavijar i zlato, snimala se dok isprobava ovaj zalogaj

Da li biste ikada izdvojili neverovatnih 100 dolara za jedan običan hot dog?

Ovaj nesvakidašnji i papreno skup luksuzni obrok postao je glavna tema na društvenim mrežama nakon što je otkriveno šta se sve u njemu nalazi i košta pravo malo bogatstvo.

Snimak na kojem prva teniserka sveta, Arina Sabalenka, jede ovaj obrok od 100 dolara već danima obilazi društvene mreže. Ovaj ukus morala je da proba i Zorana Jovanović, a time se pohvalila na društvenim mrežama.

Ovaj prestižni specijalitet nosi naziv "Golden Glizzy" i predstavlja ubedljivo najskuplji hot dog koji se nudi u okviru ugostiteljske ponude teniskog turnira na Hard Rok stadionu.

Njegova vrtoglava cena od 100 dolara opravdana je luksuznim, potpuno neočekivanim sastojcima za brzu hranu. Zlatni obrok je pojela i Zorana Jovanović Zorannah, koja je takođe boravila na Majami Openu i nije mogla da odoli, a da ne proba skupoceni specijalitet

Sudeći po njenoj reakciji, doslovno se "topila" dok je konzumirala ovaj hot dog sa kavijarom i zlatom.

