OVI PEVAČI U DIJASPORI NAJVIŠE ZARAĐUJU! Dok se mnogi žale da je sve manje nastupa, oni su svakog vikenda na aerodromu i po Evropi

Za njih nema zime!

U poslednje vreme mnogi estradnjaci se žale da se broj zakazanih tezgi u dijaspori drastično smanjio i da je dosta diskoteka zatvoreno. Međutim, imamo one pevače za koje izgleda “nema zime“ jer ih svake nedelje sretnemo na aerodromu po povratku sa tezgi koje su imali za vikend.

Najtraženiji pevači

Bračni par Đole i Vesna Đogani svakog vikenda vraćaju se sa zakazanih nastupa, a destinacije koje su na njihovoj listi najbrojnijih koncerta su Beč, Cirih, ali i mnogi gradovi u Nemačkoj. Kako kažu, za njih krize nema a ni povećanja cena u velikoj meri.

Do leta imamo zakazan svaki vikend, a tada se povlačimo i odlazimo na zasluženi duži odmor kao i svake godina na more. Tu smo mesec dana. Pored grupe “Đogani“ tu su i oni koji pored nastupa u dijaspori često rade i privatne proslave van granica naše zemlje. Među njima najbrojniji su Stojanka Novaković Stoja, Jana Todorović, a od muških izvođača skoro svakog vikenda rade Mile Kitić i Radiša Trajković Đani, poznat kao neko ko uzima najveći bakšiš.

Početkom septembra otvaranjem klubova u dijaspori suzio se broj mlađih izvođača koji redovno nastupaju, te ih sada manje viđamo na beogradskom aerodromu, ali Mihajlo Veruović Vojaž izgleda da to pravilo ne sledi jer nema vikenda da ga ne sretnemo na aerodromu. Mihajlo uglavnom putuje sam ili sa malim brojem članova benda, a po njega na aerodrom dođe otac Milan Veruović, poznat kao nekadašnji telograhitelj pokojnog Zorana Đinđića.

Kako kod nas tako i u dijaspori dosta su traženi Sanja Vučić, Tea Tairović, kao i Sloba Radanović, koji je jednom prilikom progovorio i o situaciji u dijaspori.

- Sve je globalno poskupelo počevši od osnovnih životnih potreba pa se to kasnije prenelo na estradu i pevače. Sve je lančano. Poskupele su cene pića u klubovima, jer su pevači poskupeli cene, a oni su poskupeli jer su poskupele pesme i spotovi. Treba da se napravi lep dogovor i da se sve dovede u normalu. Kad već menjamo svet treba da ga menjamo od sebe, a moj menadžment i moj tim uvek gleda da svima bude dobro i da svi dobro prođu, a ne samo da uzmemo lovu i odemo. Ima klubova koji su nas ispoštovali kada nismo bili toliko traženi i sada se treba odužiti, a ko želi uvek može da nađe zajednički jezik i da radi. Treba ponuditi ljudima ono zbog čega bi došli, jer kada ti radiš dobro posao onda ćete i zvati, ali svakako treba cene da se primire jer stvorićemo situaciju da će nestati klubovi i neće imati kome više da se peva – rekao je Sloba jednom prilikom za “Blic“.

I kada nikog nema, Afrika je tu

Jedna od najtraženijih pevačica jeste i Sandra Afrika, koja je uvek raspoložena i za razgovor sa novinarskim ekipama na aerodromu, iako se vrati umorna i iscrpljena sa nastupa.

Jednom prilikom, na beogradskom aerodromu pojavila se samo jedna pevačica. Bio je to vikend posle praznika, kada većina pevača ne radi jer se publika odmara od burnog kafanskog života. Ipak, za Sandru Afriku ovo je bio presedan te je i jedina od estradnjaka sletela na aerodrom "Nikola Tesla". Nju inače u dijaspori zovu "džepna venera" i kite je bakšišom gde god se pojavi. Ona se tada kroz osmeh pohvalila da njena lista nastupa sve govori, odnosno da za nju “nema zime“ ni neradnih dana.

Autor: Nikola Žugić