NIKOLA ROKVIĆ OTKRIO KOLIKO IMA KILOGRAMA! Izvajao mišiće, ima DEVET TRENINGA za nedelju dana, ovo je njegov ritual

Nikola Rokvić trenutno vodi život koji podrazumeva vojničku disciplinu, što se i vidi svaki put kada objavi fotografiju bez majice. On je formirao mišiće i narodski rečeno "napucao se" toliko da mu se ocrtava sve na telu.

Nikola Rokvić sad je otkrio kako trenira i koliko je vežbe potrebno da bi se postigli ovakvi rezultati. Kako je objavio na Instagramu, on na nedeljnom planu odradi devet treninga.

- Nedeljni plan: 4 treninga snage, 4 plivanja po jedan kilometar i jedan Muay Thai trening - otkrio je on.

Kako je Nikola dodao, on trenutno ima 95 kilograma, a od toga je 15 odsto masti. Trenutno je na petoj nedelji kalorijskog deficita, pa očekuje da će za narednih 7 nedelja, koliko mu je ostalo do cilja, da ima još bolje rezultate.

Podsećanja radi i njegova majka Slavica Rokvić vodi zdrav život.

Autor: Nikola Žugić