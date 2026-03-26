Ovo je baka Ane Nikolić: Ima 87 godina, a pevačica joj se sada javno obratila (FOTO)

Naša pevačica Ana Nikolić putem Instagram profila javno je čestitala rođendan svojoj baki i objavila fotografiju svoje sestre Jelene.
Poznato je da Ana Nikolić nije u sjajnom odnosu sa bratom Markom, o čemu je i govorila javno, a sada je iznenadila javnost kada je objavila fotografiju sestre Jelene, zajedno sa njihovom bakom.
Nikolićeva je javno svojoj baki čestitala rođendan uz sledeću čestitku:
- Volim te puno bako... tvoja Tara, Ana i Rale - napisala je ona.
Na fotografiji se vidi jasna sličnost između Ane i Jelene, a pevačica je i ranije govorila kako je sestra njena bliznakinja.
Inače, pevačica je nedavno govorila o lošem odnosu sa bratom kada je ispričala kako se svaki put posvađaju kada se čuju.
