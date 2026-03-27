Tri žene je bilo teško uklopiti: Naša pevačica progovorila o raspadu Đavolica, pa priznala zašto se povukla: Teodora i Tamara su uspele, sad je red na mene!

Naša pevačica Goga Babić, poznatija kao Goga Gačić, posle učešća u jednom takmičenju postala je prepoznatljiva kao deo grupe "Đavolice", koju su pored nje činile Tamara Milutinović i Teodora Džehverović.

Ipak, ovaj atraktivni sastav, koji je svojevremeno osmislio Saša Popović, brzo se raspao, a pevačica je sada otkrila nepoznate detalje njihovog odnosa. Nakon što se grupa razišla, Tamara Milutinović i Teodora Džehverović su nastavile da grade izuzetno uspešne solo karijere, dok je Goga Gačić donela odluku da pauzira sa pevanjem kako bi se posvetila majčinstvu i svojoj porodici.

Sada, kada se ponovo vraća na scenu, Goga je u jednoj emisiji otvoreno progovorila o vremenu provedenom u "Đavolicama". Ona je priznala da joj druženje sa bivšim koleginicama nedostaje, ali je otkrila i šta je bio glavni problem u funkcionisanju grupe.

- Ima nostalgije, jer jako je bio lep period kad smo nas tri bile zajedno, ali opet, tri karaktera, tri žene, svaka voli nešto drugačije i to je teško uklopiti – iskrena je bila Goga.

Govoreći o tome da li je bolji put graditi solo karijeru ili nastupati u grupi, pevačica je istakla da joj nije lako da se navikne na samostalan rad.

- A solo karijera? Pa ne znam kako da se odlučim, nas tri smo krenule zajedno, a ja se tek sad vraćam solo – ispričala je pevačica.

Spremna za povratak na scenu

Na konstataciju voditeljke Vesne Milanović da su njene koleginice iz grupe, Tamara Milutinović i Teodora Džehverović, već ostvarile uspeh i da je sada red na nju da zasija punim sjajem, Goga se sa osmehom složila.

- Tako je, tako je. Vreme je - poručila je Goga, jasno stavljajući do znanja da je spremna za svoj veliki povratak.

Autor: Nikola Žugić