Rok princeza iza sebe ostavila bogatstvo! Evo ko je nasledio sve: Nekretnine, primanja iz Japana, Nemačke...

Danas, 26. marta, je tačno dve godine otkako nas je napustila legendarna umetnica Slađana Milošević.

Aleksandra Slađana Milošević bila je najveća zvezda među ženskim izvođačima sedamdesetih i osamdesetih godina u Jugoslaviji. O tome koliko je bila slavna i popularna pisalo se u to vreme, ali kasnije, nakon boravka u Americi, devedesetih je muziku stavila po strani. Mlađe generacije zato ne znaju kakav je uticaj imala tokom prvih 20 godina karijere.

Mnoštvo nekretnina

Osim intelektualne zaostavštine, kako je nakon njene smrti navodio naš sagovornik, Slađana i njena porodica imali su i dosta nekretnina koje su uglavnom nasleđene.

- Slađana je živela u stanu na Novom Beogradu, koji je bio u njenom vlasništvu. Pored toga, ona je imala i luksuzan automobil marke "audi". Nakon smrti roditelja zajedno s braćom nasledila je nekretnine na Dedinju i Banovom brdu, kao i ogromno imanje u Sremu, koje je bilo u vlasništvu njenih predaka. Koliko znam, nešto od ovoga je prodato prethodnih godina, a ostatak će nakon Slađanine smrti podeliti njena braća Goran i Živko Milošević - govorio je naš sagovornik.

- Zapravo nas ima troje. Mog brata Gorana svi znate, ali mi imamo još jednog brata, on se zove Živko. Ali nije javna ličnost. Po zanimanju je instruktor borilačkih veština - navela je pokojna umetnica u emisiji "Balkanskom ulicom", koja je emitovana u februaru 2005. godine.

Ispisala istoriju

Njene turneje i koncerti su bili jako posećeni, a albumi prodavani u visokim tiražima, pa je Slađana samo od toga mogla komforno da živi do kraja života. Kako smo svojevremeno saznali od izvora bliskog pokojnoj rokerki, ona je sedamdesetih, pre nego što je Jugoslavija objavila singl "Au, au", u Rusiji bila je velika zvezda i tamo objavila nekoliko albuma od kojih je jedan prodat u preko milion primeraka.

- Njoj inostrana karijera nikada nije bila važna, jer je želela da u Srbiji bude priznata. Zato se i vratila iz Rusije kada joj je konačno omogućeno da snimi prvu ploču. Nakon uspeha ovde ona je neko vreme živela i radila u Nemačkoj, gde je objavila uspešan album, a potom i u Japanu, gde je snimala muziku i za potrebe filma i televizije.

Takođe, njena muzika je obrađivana i prevođena na druge jezike, poput dueta "Jednom će neko" s bratom Goranom Miloševićem koji je u Švedskoj bio ogroman hit. Za sve to dobijala je pristojne tantijeme prethodnih godina, znatno više nego što je dobijala novca za muziku koju je snimala u Jugoslaviji. Navešću vam primer da je samo za pesmu "Princeza" u proseku za izvođačka prava dobijala oko 500 evra godišnje - govorio je naš izvor.

Zanimljivo je i to da, iako se o rok zvezdi znalo dosta toga, javnost nije nikad nije bila upućena u to da Miloševićeva ima dva brata, a jedan od njih Goran Milošević takođe je poznata ličnost. On je osamdesetih bio velika zvezda dok je bio pevač grupe Generacija 5, a o drugom bratu Slađana je samo jednom govorila.

Intimna sahrana

Podsetimo, rokerka je preminula 26. marta u Zemunskoj bolnici nakon komplikacija zbog bolesti Sjogrenov sindrom. Sahranjena je tek nakon dve nedelje, i to na groblju Lešće, jer Grad Beograd nije odgovorio na zahtev da umetnica počiva u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Oskrnavljen grob

Iako je Slađanino grobno mesto uređeno i na njemu izgravirane godine njenog rođenja i smrti, pravo ime pokojne umetnice je napisano pogrešno, pa umesto "Aleksandra" na spomeniku stoji "ALEKSANRA". Kako smo mogli čuti od gospođe koja je na groblju svakodnevno, a u šta smo se uverili i sami, Slađanino večno počivalište niko već dugo ne obilazi, pa dan uoči godišnjice nismo videli ni jednu sveću ili cvet, kao što je to običaj kod nas u narodu.

- Vidite i sami sve, šta da vam kažem? Tuga i jad. Ovde sam svakodnevno i sve se nadam da će se ovde kod Slađane na grobu nešto promeniti, ali ništa. Nema žive duše, svi su je zaboravili. Je l' ona to mučena zaslužila? Pre nekoliko meseci bili su ovde ovi kamenoresci koji su isklesali njeno ime i godine rođenja i smrti. Verovatno je to jedan od njene braće platio da se to uradi. Kad sam videla da su joj pogrešili ime, samo što nisam pala u nesvest.

Takvoj umetnici to da se desi, strašno. Veliki propust. To je sad nemoguće popraviti. To ko da je klesao, kao da je bio pijan. Da je neko bio od njenih, sigurno bi to video i napravio haos. Nema niko ni sveću da joj zapali, ni cvetić da joj donese. A tek je prošlo godinu dana - rekla nam je ogorčena i tužna sagovornica.

Autor: Nikola Žugić