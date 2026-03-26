OVAKO JE EVA RAS SAZNALA DA JOJ JE OTAC GEJ! Napustio je kad je bila beba, u stanu ga zatekla s MLAĐIM PARTNEROM

Glumica Eva Ras rođena je u Subotici tokom Drugog svetskog rata, a njeno detinjstvo obeležili su teški uslovi, nemaština i stalni strah za opstanak.

Ipak, najveći potres za porodicu dogodio se kada je imala svega dve godine - tada ju je otac Robert Vagner napustio i priznao da je gej.

- Kad pomislim na detinjstvo, setim se Drugog svetskog rata, koji je divljao Evropom. Svi su se radovali što sam došla na svet, a u isto vreme i plakali jer su bili uplašeni za naše živote. Majka Margita mi je kasnije pričala kroz kakve smo muke prolazili - da nismo imali ogrev, hranu, obuću - ispričala je Eva svojevremeno.

Uspomena na očev odlazak ostala je duboko urezana u njenom sećanju:

- Čudno će zvučati, ali sećam se tog rastanka, iako sam bila beba. Majka me je držala u naručju, a ja sam znala da mi je taj čovek koji stoji pored nas otac. Očekivala sam da me uzme, ali nije učinio. Mislila sam da sam kriva za njihov rastanak i da me otac ne voli. Međutim, to nije bio razlog zbog kog nas je napustio. Priznao je majci da je homoseksualac i otišao od nas.

Dve decenije kasnije, Eva se ponovo susrela sa ocem u njegovom stanu, gde je živeo sa partnerom. Nakon tog susreta, njihov kontakt je zauvek prekinut, delom i zbog teških okolnosti i majčinih pretnji samoubistvom.

- Moj muž i ja smo zajedno otišli kod njega. Prošlo je 20 godina. U njegovom stanu bio je i njegov partner, jedan fin i lep mladić od 35 godina. Robert je imao 42. Nisam bila iznenađena jer mi je majka pričala da je otac gej i da živi s muškarcem. On je krio to od svih zbog vremena u kome je živeo. To je bio naš prvi susret otkako me je ostavio. Rekao mi je: "Da nije bilo Drugog svetskog rata i da si rasla u mojoj blizini, nikad ne bih dozvolio da budeš glumica." To je ujedno bio i naš poslednji susret.

Autor: Nikola Žugić