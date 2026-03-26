OVAKO JE EVA RAS SAZNALA DA JOJ JE OTAC GEJ! Napustio je kad je bila beba, u stanu ga zatekla s MLAĐIM PARTNEROM

Glumica Eva Ras rođena je u Subotici tokom Drugog svetskog rata, a njeno detinjstvo obeležili su teški uslovi, nemaština i stalni strah za opstanak.

Ipak, najveći potres za porodicu dogodio se kada je imala svega dve godine - tada ju je otac Robert Vagner napustio i priznao da je gej.

- Kad pomislim na detinjstvo, setim se Drugog svetskog rata, koji je divljao Evropom. Svi su se radovali što sam došla na svet, a u isto vreme i plakali jer su bili uplašeni za naše živote. Majka Margita mi je kasnije pričala kroz kakve smo muke prolazili - da nismo imali ogrev, hranu, obuću - ispričala je Eva svojevremeno.

Uspomena na očev odlazak ostala je duboko urezana u njenom sećanju:

- Čudno će zvučati, ali sećam se tog rastanka, iako sam bila beba. Majka me je držala u naručju, a ja sam znala da mi je taj čovek koji stoji pored nas otac. Očekivala sam da me uzme, ali nije učinio. Mislila sam da sam kriva za njihov rastanak i da me otac ne voli. Međutim, to nije bio razlog zbog kog nas je napustio. Priznao je majci da je homoseksualac i otišao od nas.

Dve decenije kasnije, Eva se ponovo susrela sa ocem u njegovom stanu, gde je živeo sa partnerom. Nakon tog susreta, njihov kontakt je zauvek prekinut, delom i zbog teških okolnosti i majčinih pretnji samoubistvom.

- Moj muž i ja smo zajedno otišli kod njega. Prošlo je 20 godina. U njegovom stanu bio je i njegov partner, jedan fin i lep mladić od 35 godina. Robert je imao 42. Nisam bila iznenađena jer mi je majka pričala da je otac gej i da živi s muškarcem. On je krio to od svih zbog vremena u kome je živeo. To je bio naš prvi susret otkako me je ostavio. Rekao mi je: "Da nije bilo Drugog svetskog rata i da si rasla u mojoj blizini, nikad ne bih dozvolio da budeš glumica." To je ujedno bio i naš poslednji susret.

POVEZANE VESTI

Domaći

Bila sam na kokainu, nisam spavala, jela ni pila: Eva Ras šokirala priznanjem, sve je počelo kad joj je bilo 20 godina

Domaći

Oglasila se Eva Ras nakon što se Mina Kostić oprostila od nje javno, evo šta joj je poručila: Kad budem stvarno umrla...

Domaći

Hteo je da mi ogadi ulogu! Eva Ras priznala kako joj je kolega ZAGORČAO ŽIVOT jer nije hteo poljubac sa njom u filmu: Molila sam ih da budem gola, a o

Domaći

Prva slika ćerke Eve Ras koja je umrla u 24. godini: Evo kako je glumica saznala za Kruninu strašnu smrt (FOTO)

Domaći

Ono kao da je Čaplin REŽIRAO: Eva Ras pružila punu podršku Ani i Munjezu, pa priznala: Kad sam bila mlada, nisam stizala ni šubaru da skinem... (VIDEO

Domaći

EVA RAS DETALJNO OBJASNILA ZBOG ČEGA JE STAVILA KATANAC DOLE! Priča je zapravo vrlo emotivna, reč je o epskoj ljubavi!