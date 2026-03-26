IZVRŠILA JE SAMOUBISTVO! SAOPŠTENE STRAŠNE VESTI: Zorannah lije suze i ne može da dođe sebi

Influenserka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, otkrila je kako je njena poznanica preko prijateljice i saradnice izvršila samoubistvo.

Influenserka koja se nedavno venčala za svog partnera fudbalera Eloja Ruma, o čemu je i detaljno govorila, svoju blogersku karijeru započela je pre više od 10 godina upravo u Americi gde sada i živi. Ona se u Majami preselila sa mužem fudbalerom zbog njegovog ugovora sa klubom, odakle sada redovno objavljuje klipove o tome kako trenutno živi, a nedavno se i udala za njega.

Oglasila se kroz suze

Sada se oglasila povodom tragične vesti, nakon što je posetila frizerski salon prijateljice Danijele. Tada je usledio šok, jer joj je ona saopštila kako je njihova zajednička poznanica pre dve godine izvršila samoubistvo.

- Sada sam izašla iz frizerskog salona i ostala sam u šoku. Danijela koja je vlasnica salona i koju znam preko 10 godina, saopštila mi je kako je Bruk, devojka koja je prelepa, predivna i pozitivna izvršila samoubistvo. Ne znam kako mi je to promaklo, navodno su sve devojke iz grupe objavljivale to na mrežama, malo je reći da sam u šoku koliko mi je teško i koliko je ovo tužno - rekla je Zorannah kroz suze.

